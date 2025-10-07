صندوق البيتكوين التابع لـ BlackRock يقترب من 100 مليار دولار ويصبح الأكثر ربحية في تاريخ الشركة

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 01:38 مساءً - حقق صندوق البيتكوين الفوري التابع لشركة بلاك روك أرباحًا تقارب 245 مليون دولار من الرسوم خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أكثر صناديق الشركة ربحية على الإطلاق بفارق كبير عن منافسيه.

وفقًا لما نشره محلل صناديق ETF في الشركة، إريك بالتشوناس، يوم الاثنين على منصة X (تويتر سابقًا)، فإن صندوق iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) يتفوق حاليًا على صندوقي iShares Russell 1000 Growth المُرمز (IWF) وiShares MSCI EAFE المُرمز (EFA) بإيرادات سنوية تزيد بنحو 25 مليون دولار.

وأظهرت منشورات سابقة لبالتشوناس أن IBIT أصبح الصندوق الأكثر ربحية لدى BlackRock منذ منتصف يوليو، بعد تجاوزه كلًا من IWF وEFA.

وأشار بالتشوناس أيضًا إلى أن كل صناديق الشركة الأخرى ضمن قائمة الـ 12 الأعلى من حيث الإيرادات تجاوز عمرها عشر سنوات، بينما أُطلق IBIT قبل أقل من عامين (22 شهرًا) فقط، مضيفًا أنه يبعد “شعرة واحدة” — أي حوالي 2.2 مليار دولار — عن بلوغ علامة 100 مليار دولار من الأصول المدارة.

تجني BlackRock إيراداتها من IBIT عبر رسوم الإدارة البالغة حاليًا 0.25% من إجمالي الأصول تحت الإدارة، وتزداد الإيرادات مع ارتفاع الطلب من المستثمرين وسعر البيتكوين (BTC).

يُعد IBIT الصندوق المهيمن بين صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، إذ استحوذ الأسبوع الماضي على 1.8 مليار دولار من أصل 3.2 مليار دولار من إجمالي التدفقات الداخلة إلى صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية، في ثاني أكبر أسبوع لها من حيث التدفقات على الإطلاق.

وقد تجاوز البيتكوين حاجز 125,000 دولار لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما يُعزى ارتفاع الطلب على صناديق البيتكوين الفورية جزئيًا إلى التحول الإيجابي في موقف واشنطن من العملات المشفرة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي تعهّد بجعل أمريكا “عاصمة العملات المشفرة في العالم.”

IBIT في طريقه ليصبح أسرع صندوق في التاريخ يصل إلى 100 مليار دولار

بفضل أصول صافية تبلغ 97.8 مليار دولار جُمعت في 435 يومًا فقط، يسير IBIT على الطريق لتجاوز صندوق Vanguard S&P 500 المُرمز (VOO) ليصبح أول صندوق ETF في التاريخ يتخطى حاجز 100 مليار دولار، بحسب بالتشوناس.

يُذكر أن VOO استغرق 2,011 يومًا (أي نحو خمس سنوات ونصف) للوصول إلى نفس المستوى.

BlackRock تسعى لتوسيع عائداتها من البيتكوين

قدّمت BlackRock في أواخر الشهر الماضي طلبًا لتسجيل شركة ثقة (Trust Company) في ولاية ديلاوير لإطلاق صندوق Bitcoin Premium Income ETF المقترح، في خطوة تهدف إلى تنويع منتجاتها المرتبطة بالبيتكوين.

وسيقوم الصندوق الجديد ببيع عقود خيارات مغطاة (Covered Calls) على عقود بيتكوين الآجلة لتحصيل العلاوات وتوليد عائدات منتظمة.

غير أن هذه التوزيعات المنتظمة ستحدّ من الاستفادة من أي ارتفاعات كبيرة محتملة مقارنةً بصندوق IBIT، الذي يعكس حركة سعر البيتكوين مباشرةً.

وقال بالتشوناس إن هذه الخطوة تُظهر أن BlackRock ستركّز على تقديم منتجات مرتبطة بـ البيتكوين والإيثريوم (ETH)، ولن تنضم على الأقل في الوقت الحالي إلى سباق صناديق عملات بديلة (Altcoin ETFs) الذي تسعى إليه شركات إدارة الأصول الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أوقفت مراجعة جميع طلبات صناديق العملات المشفرة مؤقتًا إلى حين إعادة فتح الحكومة الفيدرالية.