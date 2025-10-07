Grayscale تراهن بـ150 مليون دولار من الإيثر مع اقتراب مواعيد صناديق ETF للبدائل من هيئة الأوراق المالية الأمريكية

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:34 مساءً - قامت شركة Grayscale لإدارة الأصول الرقمية برهن ما قيمته 150 مليون دولار من الإيثر (ETH)، بعد أن أعلنت عن تفعيل ميزة التحصيص (staking) لمنتجاتها المتداولة في البورصة (ETPs) يوم الإثنين.

وفقًا لبيانات منصة Lookonchain، فقد قامت الشركة بتحصيص 32,000 وحدة من الإيثر بقيمة 150 مليون دولار، في خطوة جاءت بعد يوم واحد فقط من تقديمها ميزة التحصيص لصناديق الإيثر التابعة لها، لتصبح بذلك أول جهة إصدار أمريكية لصناديق الكريبتو تتيح تحقيق دخل سلبي من مكافآت التحصيص لمستثمريها.

تُتيح هذه الخطوة لصناديق Grayscale ولمساهميها تحقيق عوائد دورية عبر مكافآت التحصيص الناتجة عن استثمار الـ150 مليون دولار، والتي سيتم احتسابها ضمن “أصول الصندوق”، بحسب سياسة التحصيص الخاصة بـGrayscale.

وبحسب المستندات المقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، سيحصل المساهمون على ما يصل إلى 77% من إجمالي مكافآت التحصيص في صندوق Grayscale Ethereum Trust، وعلى نحو 94% في صندوق Ethereum Mini Trust بعد خصم رسوم الإدارة والحفظ.

كلا الصندوقين – Grayscale Ethereum Trust ETF المُرمز (ETHE) وGrayscale Ethereum Mini Trust ETF المُرمز (ETH) مسجلان بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وليس بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، وهو ما يجعل هيكلتهما مختلفة عن صناديق الـETF التقليدية.

هيئة الأوراق المالية تواجه مواعيد حاسمة لصناديق بدائل الكريبتو في أكتوبر

يشهد شهر أكتوبر جدولًا مزدحمًا لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية، إذ تتضمن قائمة القرارات 16 طلبًا لصناديق استثمار متداولة في أصول رقمية (ETPs).

من بين هذه الطلبات، اثنان يتعلقان بصناديق تحصيص الإيثر:

صندوق 21Shares Core Ethereum ETF المُرمز (TETH) المقرر الرد عليه في 23 أكتوبر.

تعديل صندوق iShares Ethereum Trust المُرمز (ETHA) من BlackRock لإضافة مكافآت التحصيص، والمقرر البت فيه في 30 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق صندوق REX-Osprey Solana Staking ETF في يوليو كأول صندوق تحصيص سولانا (SOL) بموجب قانون عام 1940، مما يسمح باحتفاظ الصندوق بمعظم أصوله الفورية وتوزيع مكافآت التحصيص على المستثمرين.

كما أن صندوق Grayscale Solana Trust المُرمز (GSOL) بدأ أيضًا بتمكين التحصيص، وينتظر حاليًا موافقة تنظيمية للترقية إلى ETP.

لكن الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر قد يؤخر استجابة هيئة الأوراق المالية لهذه الطلبات، إذ أعلنت الهيئة أنها تعمل “بظروف معدلة” وبعدد “محدود جدًا من الموظفين” حتى يتم تمرير قانون التمويل الفيدرالي.

ومع فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق للمرة الخامسة يوم الإثنين، من المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة اليوم الثلاثاء لمواصلة المفاوضات حول مشروع القانون.

وقد أدى هذا الإغلاق إلى زيادة الطلب على صناديق الكريبتو والأصول اللامركزية، مع تزايد القلق من حالة عدم اليقين المالي.

تدفقات صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (ETPs) حسب الأصل حتى يوم الجمعة (بالملايين من الدولارات الأمريكية). المصدر: CoinShares

وفقًا لبيانات CoinShares، سجلت صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (ETPs) الأسبوع الماضي تدفقات استثمارية قياسية بلغت 5.95 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد الإغلاق الحكومي.