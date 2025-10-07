مكاسب غير محققة بقيمة تقارب مليار دولار في حيازات SharpLink من الإيثر مع ارتفاع سعر ETH

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 07:40 مساءً - ارتفعت قيمة حيازات شركة SharpLink Gaming من الإيثر (ETH) بشكل كبير بعد أن صعدت العملة بنسبة 4.5% خلال 24 ساعة الماضية، لتقترب مكاسب الشركة غير المحققة من حاجز المليار دولار.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت الشركة إن أرباحها غير المحققة من مشترياتها من الإيثر تجاوزت 900 مليون دولار منذ أن بدأت استراتيجية التراكم الخاصة بها في 2 يونيو.

ووفقًا لبيانات Strategic ETH Reserve، تحتفظ الشركة بـ 838,730 إيثر في ميزانيتها العمومية، بقيمة تُقدّر بنحو 3.93 مليارات دولار حسب الأسعار الحالية، ما يجعلها من أكبر حاملي الإيثر عالميًا بنسبة 0.69% من إجمالي المعروض.

وقالت الشركة في منشور لها:

"مع 839 ألف ETH في ميزانيتنا العمومية ودون أي ديون، تتمتع SharpLink بموقع قوي للاستمرار في توليد القيمة لمساهميها".

شركة SharpLink Gaming تسجل نحو 950 مليون دولار من الأرباح غير المحققة. المصدر: Strategic ETH Reserve

حيازات SharpLink تقارب 839 ألف ETH

تسارعت مكاسب الشركة مع ارتفاع الإيثر إلى 4,700 دولار يوم الثلاثاء، بزيادة تقارب 5% مقارنة بمستويات يوم الإثنين البالغة نحو 4,500 دولار.

وأضافت الشركة أن نسبة تركّز الإيثر لكل سهم تضاعفت تقريبًا منذ بدء برنامج التراكم، مما يعزز القدرة الربحية المحتملة للمساهمين.

"هذه هي قوة الأصل المنتج والعائد مثل الإيثر"، بحسب بيان الشركة.

وأظهرت بيانات Strategic ETH Reserve كيف قامت SharpLink بتوسيع مركزها تدريجيًا عبر عمليات شراء منتظمة خلال الصيف. بدأت الشركة بشراء 176,300 ETH في البداية، تبعتها موجات شراء متعددة في يوليو وأغسطس.

ومنذ سبتمبر، استقرت الحيازات حول 839 ألف ETH، غير أن ارتفاع السعر دفع القيمة السوقية للحيازات إلى مستويات أعلى.

شركات الخزانة تمتلك أكثر من 5% من إجمالي المعروض من الإيثر

تواصل شركات الخزانة التي تركز على الإيثر زيادة حيازاتها من العملة، حيث تجاوزت إجمالي الحيازات المؤسسية 5.6 ملايين ETH، بقيمة أكثر من 26.5 مليار دولار.

تتصدّر شركة BitMine Immersion Tech القائمة بـ 2.83 مليون ETH (13.25 مليار دولار)، أي نحو 2.34% من إجمالي المعروض.

تأتي بعدها SharpLink، تليها شركة The Ether Machine التي تمتلك نحو 500 ألف ETH بقيمة تفوق 2.32 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات Strategic ETH Reserve أن الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تحتفظ بالإيثر وصلت إلى 6.83 ملايين ETH أي ما يعادل (32 مليار دولار)، أي نحو 5.63% من إجمالي المعروض.

وبشكل عام، تمتلك شركات الخزانة والصناديق المتداولة معًا 12.49 مليون ETH أي ما يعادل (58 مليار دولار)، أي أكثر من 10.3% من إجمالي المعروض.

ولا يزال الإيثر ثاني أكبر أصل خزانة مشفر في العالم بعد البيتكوين (BTC)، الذي يحتفظ به القطاع المؤسسي بنحو 4 ملايين عملة (500 مليار دولار)، في حين تحتل سولانا (SOL) المرتبة الثالثة بنحو 18 مليون توكن بقيمة 4 مليارات دولار تقريبًا.