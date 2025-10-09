تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 122 ألف دولار وارتفاع سعر العملة الرقمية ZEC بنسبة 35%

شهدت الساعات القليلة الماضية تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية، حيث تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 122 ألف دولار بعد أن فشلت العملة في الحفاظ على مكاسبها فوق مستوى 124 ألف دولار.

في المقابل، سجلت العملة الرقمية زي كاش (ZEC) ارتفاع قوي بنسبة 35%، لتكون من أبرز العملات الرقمية أداء خلال اليوم.

قبل أقل من ثلاثة أيام، بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوى تاريخي جديد متجاوزا 126 ألف دولار، إلا أن الزخم الصعودي سرعان ما تراجع تحت ضغط عمليات جني الأرباح.

حاول السعر الارتفاع مجددا إلى 124 ألف دولار أمس (8 أكتوبر)، لكنه لم يصمد طويلا، ليستقر لاحقا في نطاق ضيق بين 121,500 و122,000 دولار.

يرجّح أن تشهد السوق حركة أكبر اليوم (9 أكتوبر) مع ترقب المستثمرين لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، “جيروم باول”، الذي سيتناول توقعات الاقتصاد الأمريكي، ومستقبل أسعار الفائدة.

أي إشارات إلى خفض إضافي للفائدة قد تدعم الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين، بينما قد يؤدي العكس إلى تراجع مؤقت في الأسعار.

تبلغ القيمة السوقية الحالية للبيتكوين نحو 2.42 تريليون دولار، مع هيمنة على السوق بنسبة تقريبا 56.8%.

أما في سوق العملات البديلة، فقد برزت العملة الرقمية ZEC كالأفضل أداء ضمن قائمة أكبر 100 عملة، تلتها مانتل (MNT) بمكاسب 9%، فيما ارتفعت مونيرو (XMR) وإيثينا (ENA) بنسب بين 3 و4%.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 1.3% لتصل إلى نحو 4.23 تريليون دولار.

