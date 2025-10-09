سوفت بنك وباي باي يستحوذان على 40% من بينانس اليابان في صفقة استراتيجية ضخمة

أعلن “تشانغ بينغ تشاو” “CZ”، مؤسس بينانس، عن صفقة استراتيجية غير مسبوقة في اليابان، حيث استحوذت “سوفت بنك” و”باي باي” على حصة تبلغ 40% من بينانس اليابان، في خطوة تمثل اندماج بين قطاع التكنولوجيا المالية التقليدية اليابانية وعالم العملات المشفرة العالمي.

جاء الإعلان مصحوب بصور جمعت بين “CZ” و”ماسايوشي سون”، الرئيس التنفيذي لـ “سوفت بنك”، في إشارة رمزية إلى شراكة تجمع ثقافتين ماليتين نادرا ما تتقاطعان بهذه القوة.

تُعد “باي باي” أكبر نظام مدفوعات إلكتروني في اليابان، مدعومة من سوفت بنك، ويضم أكثر من 70 مليون مستخدم يعتمدون عليها في معاملاتهم اليومية.

وستشكل هذه القاعدة الضخمة من المستخدمين منصة انطلاق جديدة لتبني تقنيات الويب 3 في اليابان.

بموجب الاتفاق، ستُدمج خدمات “باي باي” مباشرة مع منصة بينانس اليابان، مما يتيح للمستخدمين شراء العملات الرقمية وسحبها عبر “PayPay Money” بسهولة وسرعة، محوّلة عملية التبديل بين الين الياباني والأصول الرقمية إلى تجربة فورية ومبسطة.

أكد الطرفان أن هذه الشراكة لا تتمحور حول الجانب المالي فقط، بل تهدف أيضا إلى دمج ثقافة اليابان في الابتكار غير النقدي مع رؤية بينانس لتوسيع بنية البلوكشين عالميا.

وبدعم من “سوفت بنك” و”باي باي”، تمثل الصفقة تحالف رأسمالي متكامل يرسخ مكانة بينانس في السوق اليابانية، ويُتوقع أن تكون من أبرز شراكات العام في قطاع العملات الرقمية داخل اليابان.

