جنون عملات الميم يستمر ويُولّد الملايين للبعض ويكلف خسائر باهضة للبعض الآخر!

تشهد شبكة بينانس BNB نشاط غير مسبوق في إطلاق الرموز الرقمية الجديدة، وفقا لبيانات منصة “Bubblemaps”، حيث تم إنشاء ما يقرب من 35,000 عملة رقمية جديدة خلال 24 ساعة فقط، لتتفوق بذلك على معظم شبكات البلوكشين المنافسة.

وقد تجاوز حجم التداول على الشبكة 10 مليار دولار، مقارنة بسولانا التي سجلت نحو 16,000 عملة رقمية جديد بتداولات بلغت 2.3 مليار دولار، في حين أطلقت شبكة Base التابعة لـ “كوين بيس” حوالي 30,000 عملة رقمية ولكن بأحجام تداول متواضعة بلغت 27 مليون دولار فقط.

موسم Meme على بلوكشين بينانس:

أرجعت “Bubblemaps” هذا النشاط إلى طفرة جديدة من رأس المال المضارب على عملات الميم صغيرة الحجم على بلوكشين بينانس BNB، حيث اجتذبت هذه الموجة أكثر من 100,000 متداول، يحقق نحو 70% منهم أرباح حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن أحد المتداولين حقق أكثر من 10 مليون دولار من الأرباح، فيما تجاوزت مكاسب 40 متداول حاجز المليون دولار، وسجّل الآلاف أرباح بين خمسة وستة أرقام.

من بين أبرز العملات الرقمية التي شهدت ارتفاعات لافتة كانت العملة الرقمية PALU، بعد تلميح غير مباشر من مؤسس بينانس “تشانغ بينغ تشاو”، ما أشعل إصدار أكثر من 100 عملة رقمية جديدة.

كما برزت عملات مثل PUP و4 بمكاسب ضخمة، لتولّد عشرات الملايين من الأرباح وعدد كبير من الفائزين الصغار.

ووصف “CZ” هذا الاتجاه عبر منصة X بأنه “BNB meme szn”، معترفا بأنه لم يتوقع حجم الزخم الذي تشهده الشبكة.

أرباح للبعض وخسائر فادحة لآخرين

رغم الأرباح الهائلة، حذّرت منصة “Lookonchain” من موجة الشراء العشوائية بدافع FOMO، مشيرة إلى أن محفظة معروفة بالعنوان 0x2fcf سحبت 5090 BNB (حوالي 6.65 مليون دولار) من منصة بينانس لشراء عملات ميم متعددة.

لكن خلال 24 ساعة فقط، أنفقت 3475 BNB (4.54 مليون دولار) على عملات تسببت لها بخسائر حادة.

