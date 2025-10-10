خدمة PayPay التابعة لشركة SoftBank تستحوذ على 40% من Binance Japan

تام شمس - الجمعة 10 أكتوبر 2025 11:53 صباحاً - تحديث (9 أكتوبر، 10:40 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق): تم تحديث هذه المقالة لتضمين تعليقات تاكيشي تشينو، المدير العام لشركة Binance Japan.

أعلنت شركة Binance Japan عن توقيع اتفاقية رأسمالية وتجارية مع PayPay، وهي خدمة مدفوعات رقمية تابعة لمجموعة SoftBank اليابانية العملاقة.

ووفقًا للإعلان الصادر يوم الخميس، استحوذت PayPay على حصة قدرها 40% من شركة Binance Japan، لتصبح الأخيرة شركة تابعة لباي باي بطريقة حقوق الملكية (equity-method affiliate) اعتبارًا من سبتمبر 2025.

وبعد الاستحواذ، تعتزم الشركتان إطلاق خدمات مدمجة تتيح لمستخدمي Binance شراء وبيع العملات الرقمية باستخدام رصيد PayPay Money، وهو نظام الدفع غير النقدي الذي تقدمه الشركة.

وقالت PayPay في بيانها:

"من خلال تطورها المستمر من شركة مدفوعات غير نقدية إلى منصة مالية رقمية متكاملة، ستواصل PayPay تقديم قيمة جديدة للمستخدمين والمساهمة في تطوير البنية التحتية المالية في اليابان."

قاعدة مستخدمي PayPay تتجاوز 70 مليونًا

قال ماسيوشي ياناسي، المسؤول التنفيذي في شركة PayPay، في بيان مشترك يوم الخميس:

"لقد عملت PayPay على تطوير التمويل الرقمي عبر الهواتف الذكية بالتعاون مع شركاتنا المالية الأخرى، التي تشترك في تكامل قوي مع خدمات الدفع."

وأضاف:

"من خلال الاستثمار في Binance Japan، التابعة لـ Binance أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول سنوفّر للمستخدمين حلولًا تجمع بين راحة وأمان PayPay."

وأطلقت SoftBank خدمة PayPay في عام 2018، وحققت الشركة في يوليو 2025 إنجازًا تاريخيًا بتجاوز عدد مستخدميها 70 مليون مستخدم لأول مرة.

حجم التحويلات البنكية في اليابان مقابل تحويلات PayPay في عام 2024. المصدر: PayPay

وأشارت الشركة إلى أنها عالجت أكثر من 380 مليون عملية تحويل في عام 2024، بزيادة 36% عن عام 2023 الذي شهد 280 مليون عملية.

في المقابل، ارتفع حجم التحويلات البنكية التقليدية بنسبة 7.5% فقط خلال الفترة نفسها، مما يعزز مكانة PayPay كإحدى أكبر منصات المدفوعات الرقمية في اليابان.

وقال تاكيشي تشينو، المدير العام لشركة Binance Japan:

"يجعل دمج قاعدة مستخدمي PayPay الواسعة مع التكنولوجيا المبتكرة من Binance الويب 3 أكثر سهولة للمستخدمين في جميع أنحاء اليابان، مع تقديم خدمات أصول رقمية آمنة وسلسة."

توسّع PayPay نحو الإدراج في الولايات المتحدة

إلى جانب توسّعها محليًا، أعلنت PayPay في سبتمبر عن إطلاق خدمتها في كوريا الجنوبية، ضمن خطتها للتوسع العالمي.

كما قدّمت الشركة في أغسطس طلبًا سريًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإدراج أسهم إيصالات الإيداع الأمريكية (ADSs) في إحدى البورصات الأمريكية.

وقالت الشركة إن موعد وحجم وسعر الطرح العام الأولي لم يُحدّد بعد، مشيرة إلى أن عملية الإدراج المحتملة تعتمد على ظروف السوق والعوامل التنظيمية.

القيمة السوقية لعملة BNB ارتفعت بنحو 60 مليار دولار منذ 9 سبتمبر 2025، بزيادة 48%. المصدر: CoinGecko

وجاء هذا الاستحواذ في وقت يشهد فيه رمز BNB، العملة الأصلية لسلسلة BNB Chain التابعة لـ Binance، ارتفاعًا قويًا جعله يحتل المرتبة الثالثة بين العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

وبحسب بيانات CoinGecko، تم تداول BNB يوم الخميس عند نحو 1,300 دولار، مرتفعًا بنسبة 26% خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ قيمته السوقية نحو 182 مليار دولار.