تراجع سعر البيتكوين إلى 121 ألف دولار دون فقدان الزخم الصعودي تزامنا مع ضبابية الاقتصاد الكلي

انخفض سعر البيتكوين إلى نحو 121,000 دولار اليوم الجمعة، بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 126,080 دولار مع بداية الأسبوع.

ورغم هذا التراجع، يؤكد المحللون أن المعنويات الصعودية ما زالت قائمة.

تراجع سعر أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 0.64% خلال 24 ساعة الماضية لتتداول عند 121,141 دولار، أي بانخفاض يقارب 4% عن أعلى مستوياتها الأخيرة.

صرح “جاستن دانيثان”، رئيس الشراكات في شركة الكريبتو “Arctic Digital”:

“تراجع البيتكوين بعد بلوغها قمة جديدة يبدو توقف مؤقت لا تحول في الاتجاه. المستثمرون قصيرو الأجل جَنَوا أرباحهم، وصُفّيت بعض المراكز ذات الرافعة المالية، لكن العرض طويل الأجل لم يتغير.

وأشار “دانيثان” إلى أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة لا تزال قوية، فيما انخفضت أرصدة منصات التداول إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، ما يعكس استمرار التوجه نحو الاحتفاظ بالعملة.

كما أوضح أن السوق يتأثر حاليا بعوامل الاقتصاد الكلي، أبرزها قوة الدولار الأمريكي، وثبات عوائد السندات، وعدم وضوح مسار أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي ذلك في ظل الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة، الذي يرى بعض المحللين أنه يعزز الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب والبيتكوين.

وبينما أرسل “جيروم باول”، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إشارات متباينة بشأن خفض الفائدة، تُظهر بيانات “CME FedWatch” أن الأسواق تتوقع خفض جديد بنسبة 94.6% في نهاية الشهر.

من جانبه، صرح “فينسنت ليو”، كبير مسؤولي الاستثمار في “Kronos Research”، إن السوق متباينة لكنها متماسكة، مع استمرار المستثمرين طويلَي الأجل في التجميع.

وأضاف أن نمط “Uptober” التاريخي ما زال قائم، إذ ارتفع البيتكوين منذ بداية الشهر بنسبة 6.7%.

وأوضح ليو:

“تاريخيا، ارتفع البيتكوين بنحو 22% في أكتوبر، والإيثيريوم بـ5%، وهو ما يدعم فرضية الارتفاع الموسمي. إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تبقي التقلبات حاضرة في المشهد.

في المقابل، يرى “دانيثان” أن التوقعات لشهر أكتوبر ما زالت إيجابية، لكن وتيرة الصعود قد تكون أبطأ من المتوقع.

وأكد أن أي بيانات التضخم ضعيفة وأن أي تحول حذر في سياسة الفيدرالي يمكن أن يعيد الزخم إلى السوق، مضيفا:

هيكل السوق الحالي صحي: رافعة مالية منخفضة، واهتمام قوي بالسوق الفورية، وسيولة كبيرة تنتظر الدخول. لا يحتاج الارتفاع إلى قفزات حادة ليُحقق أثره.

أما “مين جونغ” من “Presto Research”، فأشار إلى أن السوق يفتقر حاليا إلى سردية رئيسية توجه الأسعار، موصيا المتداولين بمتابعة البيانات الاقتصادية والسياسات العامة عن كثب، إذ من المرجح أن تحدد هذه العوامل مسار العملات الرقمية المشفرة على المدى القريب.

