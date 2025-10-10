عروض العملات الرقمية SOL المخفضة من مؤسسة سولانا تحدث طفرة في سوق سندات سولانا

تواصل مؤسسة سولانا تعزيز حضورها في سوق العملات الرقمية عبر اتفاقيات بيع عملات SOL بخصومات كبيرة، وهو ما أسهم في ازدهار سوق سندات سولانا (DATs) التي تجاوز عددها حتى الآن العشرات.

العمل المباشر مع المؤسسة غير الربحية، ومقرها سويسرا، يتيح للشركات شراء كميات من SOL بخصومات خاصة، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم الجهات التي تُساهم في تخزين وتداول العملة وزيادة الطلب عليها.

غير أن هذا النهج أثار بعض الجدل، إذ يرى مراقبون أن تكرار النمط ذاته بين شركات متعددة قد يتسبب في ضغط على السوق ويضعف تأثير الدعم.

من أبرز الأمثلة الأخيرة، شركة “بريرا” القابضة الإيرلندية المدرجة في بورصة ناسداك، والتي غيّرت اسمها إلى “سولميت” وأطلقت صندوق أصول رقمية قائم على شبكة سولانا، معلنة نيتها شراء العملات التي بخصم ومنح المؤسسة مقعدين في مجلس إدارتها.

كذلك، كشفت شركة “شاربس” تكنولوجي (STSS) عن اتفاق لشراء 50 مليون دولار من SOL بخصم 15%، بينما حصلت “هيليوس ميديكال تكنولوجيز” على خيار مماثل دون الكشف عن نسبة الخصم.

وبحسب مصادر مطلعة، تلقت ما لا يقل عن سبع منصات تداول رقمية دعم مباشر من المؤسسة.

وتملك بعض هذه المنصات ما قيمته مئات الملايين الدولارات من عملات SOL، مثل DeFi Development (DFDV) التي تمتلك أكثر من 430 مليون دولار من عملة SOL.

وأكد متحدث باسمها أن زيادة عدد المشترين تعد إشارة إيجابية للنظام البيئي، رغم أن الشركة نفسها لم تتلق خصم مباشر من المؤسسة.

لكنّ بعض التنفيذيين في هذه المنصات يرون أن الدعم قد يكون أقل تأثير مما يوحي به الخطاب التسويقي، موضحين أن الحصول على خصم بنسبة 15% على صفقة خارج البورصة لا يرقى إلى شراكة استراتيجية حقيقية.

في المقابل، تعتبر شركات أخرى مثل “Upexi”، التي تدير أصول بقيمة 442 مليون دولار على شبكة سولانا، أن توسع عدد مُصدري DATs يمثل تطور إيجابي للمنظومة، رغم احتمال تأثير زيادة العرض على الأسعار.

ورغم امتناع مؤسسة سولانا عن التعليق، تشير المؤشرات إلى أن سياسة الخصومات المدروسة ساهمت في تنشيط سوق سندات سولانا وتعزيز حضورها المؤسساتي، لكنها أيضا فتحت نقاش حول التوازن بين دعم النمو والمحافظة على استقرار السوق.

