مطعم Steak ‘n Shake يتراجع سريعًا بعد أن أغضب استطلاع حول الإيثر مجتمع البيتكوين

تام شمس - الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - تراجع مطعم الوجبات السريعة الأمريكي Steak ‘n Shake عن خططه المحتملة لقبول مدفوعات الإيثر (ETH) بعد أن أثار الاستطلاع الذي نشره على منصة X غضب عدد كبير من مجتمع البيتكوين.

كان المطعم قد سأل متابعيه البالغ عددهم 468,800 يوم السبت عمّا إذا كان ينبغي عليه قبول الإيثر كوسيلة دفع، متعهّدًا بـ“الالتزام بنتيجة الاستطلاع.”

لكن بعد حصول خيار “نعم” على 53% من أصل 48,815 صوتًا، قام المطعم بإيقاف الاستطلاع بعد نحو أربع ساعات فقط بسبب موجة من الاعتراضات.

وجاء في بيانه عبر X:

“تم تعليق الاستطلاع. ولاؤنا مع مجتمع البيتكوين. لقد عبّرتم عن رأيكم.”

بدأ مطعم Steak ‘n Shake قبول مدفوعات البيتكوين (BTC) في 16 مايو في جميع فروعه المسموح بها قانونيًا، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وموناكو وإسبانيا.

وفي الربع الثالث من العام، أعلن المطعم أن مبيعات الفروع المماثلة ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي، مشيرًا جزئيًا إلى دعم مجتمع البيتكوين كأحد أسباب هذا النمو.

لكن العديد من أنصار البيتكوين انتقدوا المطعم بشدة لمجرد تفكيره في توسيع خيارات الدفع لتشمل عملات أخرى غير البيتكوين.

قال آدم سيميكا (Adam Simecka)، مطوّر محفظة Manna ذاتية الحفظ للبيتكوين:

“أعدك أنه إذا قبلتم الإيثر، فلن أتناول الطعام في مطعمكم مجددًا.”

وأضافت مستخدمة تُدعى كولين (Colleen)، المعروفة باسم The Bitcoin Gal:

“مجرد قيامكم بطرح استطلاع حول الإيثر أمر مخيب للآمال.”

أما مطوّر البيتكوين كارمان (Carman)، فكان من بين كثيرين اعتبروا أن الاستطلاع ألحق ضررًا بسمعة Steak ‘n Shake.

تُظهر هذه الحادثة أن الانقسام القبلي بين مجتمعات العملات المشفرة لا يزال قائمًا وبقوة، إذ يرى كثير من أنصار البيتكوين أن البيتكوين هو الشكل الأمثل والوحيد للنقود.

وكان مايكل سايلور قد قال في وقت سابق عبارته الشهيرة:

“لا يوجد أصل رقمي في المرتبة الثانية هناك أصل رقمي واحد فقط، يُدعى البيتكوين.”

فيتاليك بوترين يدافع عن قرار Steak ‘n Shake

في المقابل، وبينما انتقد البعض تراجع المطعم عن قراره، أشاد فيتاليك بوترين مؤسس إيثريوم (Ethereum) بهذا الموقف، معتبرًا أن الشركات التي تتبنى العملات المشفرة يجب أن تلتزم بانتمائها المجتمعي (قبيلتها) بدلاً من محاولة إرضاء الجميع.

وقال بوترين:

“نحن بحاجة إلى أولئك العنيدين الذين يؤمنون بقضيتهم وبمجتمعهم، ويرون عملهم كنوع من الإخلاص والحب تجاهه.”

يُذكر أن Steak ‘n Shake أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق “بيتكوين ستيك برغر (Bitcoin Steakburger)” في 16 أكتوبر احتفالاً باعتماد المطعم البيتكوين كوسيلة دفع رسمية.