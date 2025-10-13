الإيثر وBNB ودوجكوين تتصدر المكاسب مع تعافي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 4 تريليونات دولار

تام شمس - الاثنين 13 أكتوبر 2025 11:48 مساءً - تحديث (13 أكتوبر، الساعة 4:26 صباحًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال ليعكس أن شركة MARA Holdings اشترت 400 بيتكوين يوم الأحد.

قفزت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة مجددًا فوق 4 تريليونات دولار يوم الأحد، بعد أن شهد السوق ارتفاعات مزدوجة الرقم في عدد من العملات الكبرى مثل إيثر (ETH) وBNB ودوجكوين (DOGE)، عقب الانهيار الحاد يوم الجمعة الذي محا ما يقرب من 500 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، ارتفعت العملات الثلاث بنسبة 10.5% و13.6% و12.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجّلت كل من سولانا (SOL) وكاردانو (ADA) وتشين لينك (LINK) مكاسب تتجاوز 10%.

في المقابل، ارتفعت عملة Synthetix المُرمزة (SNX) بأكثر من 100% لفترة وجيزة متجاوزة مستوى سعرها قبل الانهيار بل وحققت أعلى سعر لها في عام 2025 بينما صعدت بعض العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة مثل Mantle المُرمزة (MNT) وBittensor المُرمزة (TAO) بأكثر من 30%.

تغيّرات أسعار أكبر 10 عملات مشفرة خلال الساعة واليوم والأسبوع. المصدر: CoinGecko

بدأ الانهيار الكبير يوم الجمعة عندما انخفض سعر البيتكوين من نحو 121,560 دولارًا إلى أقل من 103,000 دولار، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين في إطار قيود تصدير المعادن النادرة الضرورية لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وقد تفاقم الاضطراب في السوق بعد أن أظهرت واجهة منصة بينانس (Binance) أسعارًا بقيمة صفرية لعدد من العملات البديلة، بالإضافة إلى فقدان عملة USDe الاصطناعية ارتباطها بالدولار الأمريكي (Depeg) على المنصة نتيجة خلل في الأوراكل الداخلي.

بدأ السوق بالتعافي بعد أن صرّح ترامب قائلًا: “لا داعي للقلق بشأن الصين، فنحن نريد مساعدتها لا الإضرار بها.”

ورغم أن الأسعار لم تتعافَ كلياً بعد انهيار الجمعة، إلا أن العديد من المحللين باتوا متفائلين بأن البيتكوين (BTC) ما زال قادرًا على الانطلاق نحو مستوى 200,000 دولار قبل نهاية عام 2025.

قال المحلل Mister Crypto إن البيتكوين يعيد اختبار ما يُعرف بـ العبور الذهبي (Golden Cross) — وهو نمط فني صعودي غالبًا ما سبق ارتفاعات تاريخية، منها قفزة بنسبة 2,200% عام 2017 و1,190% عام 2020.

وأضاف في منشور على X:

“الترتيب الفني الحالي يبدو قويًا للغاية… وإذا تم تأكيد الاختراق، فقد نشهد انفجارًا سعريًا حقيقيًا خلال الأسابيع المقبلة.”

من جانبه، قال المتداول أليكس بيكر (Alex Becker) إن هناك “فرصة مرتفعة جدًا” لأن يكون هذا هو بداية السوق الصاعدة، بينما كتب سامسون مو (Samson Mow)، مؤسس Jan3:

“لقد حان وقت الانطلاقة التالية للبيتكوين.”

أما المحلل المعروف باسم Mac فأوضح أن نسبة المخاطرة إلى العائد تبدو جذابة، لكنه لا يتوقع ارتفاعًا كبيرًا على المدى القريب، مرجحًا أن يشهد السوق “حركة متذبذبة صعودًا” خلال الأسبوع القادم.

في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين عند 115,585 دولارًا، أي بانخفاض 4.9% منذ بداية الهبوط وحوالي 8.8% عن قمته الأسبوع الماضي عند 126,080 دولارًا، بحسب بيانات CoinGecko.

شركة BitMine تستغل الانخفاض وتشتري بكثافة

في تطور لافت، كشفت منصة التحليلات Lookonchain أن شركة BitMine Immersion Technologies وهي أكبر شركة تمتلك احتياطي إيثر (ETH) في العالم اشترت أكثر من 128,700 إيثر بقيمة 480 مليون دولار مباشرة بعد الانهيار.

توم لي (Tom Lee)، رئيس مجلس إدارة الشركة، في مقابلة مع CNBC:

“كان من المتوقع حدوث تراجع في سوق الأسهم إلى حد ما، بعد أن ارتفع السوق نحو 36% منذ أدنى مستوياته في أبريل.”

وأضاف:

“أعتقد أن ما حدث يُعد تصحيحًا صحيًا، وأي تراجع في الأسعار دون تغيّر هيكلي حقيقي هو فرصة شراء ممتازة.”

مايكل سايلور يلمّح إلى “شراء القاع”

نشر مايكل سايلور (Michael Saylor)، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy، تغريدة على منصة X يوم السبت تضم رسمًا بيانيًا لمقتنيات شركته من البيتكوين مرفقة بعبارة:

“Don’t Stop ₿elievin’” في تلميح واضح إلى أن شركته اشترت المزيد من البيتكوين أثناء الهبوط.

المصدر: Michael Saylor

كما أظهرت بيانات Lookonchain أن شركة تعدين البيتكوين MARA Holdings اشترت 400 بيتكوين بقيمة 46.3 مليون دولار يوم الأحد.