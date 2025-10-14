سلسلة BNB تشهد نشاطًا قياسيًا للمستخدمين وارتفاعًا في المعاملات بنسبة 151% خلال 30 يومًا

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - سجلت سلسلة BNB رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد العناوين النشطة اليومية يوم الاثنين، بالتزامن مع وصول رمزها الأصلي BNB إلى أعلى سعر له على الإطلاق.

وكشفت منصة التحليلات Nansen أن عدد العناوين النشطة من نوع "المرسل فقط" أي العناوين التي أرسلت معاملة دون احتساب التحويلات الداخلية بلغ 3.46 ملايين عنوان يوم الاثنين، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 3.44 ملايين الذي تحقق في ديسمبر 2023.

وأظهرت بيانات Nansen أيضًا أنه خلال آخر 30 يومًا، تجاوز عدد المعاملات الناجحة على سلسلة BNB 500 مليون معاملة، بزيادة قدرها 151% مقارنة بالفترة السابقة. وتأتي الشبكة في المرتبة الثانية بعد Solana، التي سجلت ما يقرب من 1.8 مليار معاملة خلال نفس الفترة.

أما من حيث عدد العناوين النشطة خلال العام الماضي، فتأتي سلسلة BNB في المرتبة الثالثة بحوالي 200 مليون عنوان نشط، لتقترب من تجاوز شبكة Base من الطبقة الثانية. وتحتل Solana الصدارة بنحو 1.3 مليار عنوان نشط خلال العام الماضي.

عدد العناوين التي أرسلت معاملات على سلسلة BNB. المصدر: Nansen

BNB يرتدّ إلى قمم جديدة بعد انهيار السوق يوم الجمعة

تزامنت الزيادة في عدد العناوين النشطة على سلسلة BNB مع ارتفاع سعر عملة BNB إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين.

وبحسب بيانات CoinMarketCap، قفز سعر BNB إلى 1,370 دولارًا يوم الاثنين، مسجلاً تعافيًا قويًا بعد انهيار السوق يوم الجمعة.

وكانت البيتكوين قد هوت إلى 102,000 دولار يوم الجمعة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين ردًا على نيتها تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية لصناعة الشرائح الإلكترونية.

وقد أدى ذلك إلى موجة بيع واسعة تسببت في تصفية مراكز مالية إجبارية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، لتتجاوز بذلك حتى تداعيات انهيار منصة FTX.

تأثرت عملة BNB بالانهيار أيضًا، إذ تراجعت إلى 1,094 دولارًا يوم السبت، بانخفاض يقارب 14% عن سعرها البالغ 1,272 دولارًا يوم الجمعة. لكنها تعافت بسرعة على عكس معظم الأصول الرقمية الأخرى، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا عقب الانهيار.

المصدر: تشانغبينغ تشاو

ورغم تساؤلات بعض أعضاء المجتمع حول سبب “عدم تأثر” BNB بشكل كبير بالانهيار، دافع المؤسس المشارك لبينانس عن العملة قائلًا إن قوة BNB تعود إلى أن المشاركين في منظومة سلسلة BNB “أنفقوا مئات الملايين من أموالهم الخاصة لحماية المستخدمين.”

ويوم الاثنين، أعلنت بينانس أنها أكملت تعويضات بقيمة 283 مليون دولار للمستخدمين المتضررين من فقدان الارتباط (depegging) لبعض منتجات Binance Earn المرتبطة بعملات USDE وBNSOL وWBETH.

كما ذكرت المنصة أنها وزعت ما قيمته 45 مليون دولار من رموز BNB على متداولي الميم كوين المتضررين من انهيار السوق يوم الجمعة.

سلسلة BNB تبرز كإحدى أبرز شبكات التمويل اللامركزي في الربع الثالث

قبل انهيار السوق يوم الجمعة، كانت سلسلة BNB قد بدأت بالفعل تُظهر مؤشرات على تجدد اهتمام المستخدمين.

فوفقًا لبيانات DappRadar، شهدت الشبكة زيادة بنسبة 15% في إجمالي القيمة المقفلة (TVL) خلال الربع الثالث من عام 2025.

وأرجعت DappRadar هذا الارتفاع إلى إطلاق منصة التداول اللامركزية الدائمة (DEX) المسماة Aster، والتي اكتسبت شعبية كبيرة في سبتمبر.