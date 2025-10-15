محلل: الإيثريوم يستعد لـ"انفجار نووي" مع 3 قوى عرضية نادرة تدفع السعر للارتفاع

تام شمس - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:52 صباحاً - يرى أحد المحللين أن سعر الإيثريوم (ETH) “ليس أمامه سوى الصعود”، إذ خرج نحو 40٪ من إجمالي المعروض من التداول وسط طلب مؤسسي غير مسبوق.

قال المحلل المعروف باسم Crypto Gucci يوم الثلاثاء:

"لم يشهد الإيثريوم في أي دورة سوقية سابقة تفعيل القوى الثلاث المقلصة للمعروض في الوقت نفسه."

وأوضح أن ما يُعرف بـ الخزائن الرقمية للأصول (DATs) لم تكن موجودة خلال الدورة السابقة. لكن خلال الأشهر الأخيرة، جمعت هذه الكيانات أكثر من 5.9 ملايين ETH بقيمة تقارب 24 مليار دولار، أي ما يعادل 4.9٪ من إجمالي المعروض وفق بيانات StrategicEthReserve.

وأضاف أن هذه الكيانات تحتفظ بالإيثريوم لتحقيق عوائد طويلة الأجل.

DATs وصناديق ETFs تواصل امتصاص معروض الإيثريوم بوتيرة قياسية. المصدر: StrategicEthReserve

لم تكن صناديق الإيثريوم الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) موجودة في الدورة السابقة أيضًا، إلا أن الصناديق الأمريكية اليوم تمتلك نحو 6.84 ملايين ETH بقيمة 28 مليار دولار أي 5.6٪ من إجمالي المعروض، رغم عدم الموافقة بعد على التحصيص (staking).

أما على صعيد التحصيص (staking)، الذي كان في بداياته خلال الدورة الماضية، فقد بلغ اليوم 35.7 مليون ETH بقيمة 146 مليار دولار أي ما يقارب 30٪ من إجمالي المعروض.

ومعظم هذه الكمية غير سائلة بسبب مدة قائمة الانتظار الطويلة للسحب، والتي تبلغ حاليًا نحو 40 يومًا.

وأشار Crypto Gucci إلى أن الإيثريوم يدخل هذه الدورة بـ طلب مؤسسي قياسي وأقل سيولة متاحة في تاريخه.

"عندما يلتقي الطلب المتزايد بمعروض متناقص بهذا الشكل، لا يرتفع السعر فحسب بل ينفجر صعودًا."

من جانبه، قال رائد الأعمال تيد بيلوز في وقت سابق من هذا الأسبوع:

"مع الطلب المؤسسي والموافقة المتوقعة على تحصيص صناديق ETF، أعتقد أن سعر الإيثريوم سيرتفع بقوة."

وقدّر القيمة العادلة للإيثريوم في هذه الدورة بين 8,000 و10,000 دولار.

رغم أن معروض الإيثريوم حاليًا تضخمي بدرجة طفيفة، إلا أنه زاد بنسبة 0.5٪ فقط منذ ترقية الدمج (The Merge) في عام 2022، عندما انتقل البروتوكول من إثبات العمل (PoW) إلى إثبات الحصة (PoS)، وفق بيانات Ultrasound.Money.

وبالمقارنة، ارتفع معروض البيتكوين (BTC) بنسبة 4٪ خلال الفترة نفسها.

هل تكون الدول “القوة الرابعة” لامتصاص المعروض؟

قد تظهر قوة امتصاص رابعة للمعروض إذا بدأت الدول بتخزين الإيثريوم ضمن احتياطاتها الإستراتيجية من الأصول الرقمية.

فقد أعلنت مملكة بوتان هذا الأسبوع عن اعتماد شبكة الإيثريوم لتشغيل نظام الهوية الوطنية لديها، لكنها لا تمتلك أي ETH حتى الآن.

وقال ريان شون آدامز من Bankless:

"من الرائع أن بوتان تبني على الإيثريوم، لكن إذا لم يتحول البناء على الشبكة إلى احتفاظ بالإيثريوم كأصل للقيمة، فلن يحقق الإيثريوم حلمه السايبر بانكي الحقيقي."