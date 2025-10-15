محللون: انهيار السوق لم يُخرج “أكتوبر الصاعد” عن مساره

تام شمس - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:52 صباحاً - يؤكد محللون وخبراء أن أسواق العملات المشفرة لا تزال في طريقها نحو أداء صاعد في أكتوبر على الرغم من حدث التصفية الكبرى الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن ما حدث يشبه أحداث “البجعة السوداء” السابقة في تاريخ السوق.

قال سكوت ميلكر (Scott Melker)، مقدم البودكاست الشهير حول العملات المشفرة، يوم الأربعاء:

"بعد أكبر عملية تصفية في تاريخ العملات المشفرة، كنت أتوقع أن يكون أكتوبر قاتمًا للغاية، لكن السوق ما زال صامدًا وهذا بصراحة يُعد معجزة صغيرة."

وأضاف:

"لا أعتقد أننا دخلنا سوقًا هابطة."

وقد استعادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مستوى 4 تريليونات دولار بسرعة بعد انهيار عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تهدأ قليلًا لاحقًا مع تراجع سعر البيتكوين (BTC) دون 111,000 دولار يوم الثلاثاء بعد فشله في الحفاظ على زخمه الصعودي.

وأوضح ميلكر أن ما حدث "لم يكن مثل عامي 2017 أو 2021" عندما تأثرت الأسواق بعوامل خارجية ضخمة مثل هوس عروض العملات الأولية (ICO mania)، أو حظر التعدين في الصين، أو انهيار منصة FTX.

"ما حدث الأسبوع الماضي كان هيكليًا بحتًا — من النوع الذي يجبر الجميع على التوقف، وإعادة تسعير المخاطر، وإعادة التفكير فيما هو ممكن (وما هو معطل) في هذا السوق."

تقلبات قصيرة المدى متوقعة

قال تيم صن (Tim Sun)، كبير الباحثين في مجموعة HashKey Group، في تصريح لـCointelegraph، إن الطريق نحو ذروة الدورة سيكون مليئًا بالتقلبات:

"بعد عملية خفض الرافعة المالية العنيفة في عطلة نهاية الأسبوع، لم يتعافَ شعور السوق بالكامل بعد، ولا يزال الإقبال على المخاطرة ضعيفًا، ما يجعل تحركات الأسعار حساسة تجاه أي أخبار رئيسية."

وأضاف:

"التقلب على المدى القريب متوقع، لكن التشاؤم المفرط ليس مبررًا."

وأشار إلى أنه من منظور متوسط إلى طويل الأجل، من المرجح أن يظل التيسير النقدي، وخفض التوترات الجيوسياسية، وتحسن السيولة هي العوامل المهيمنة.

العوامل الموسمية لا تزال سارية

حصل شهر أكتوبر على لقبه الشهير “Uptober” لأن البيتكوين حقق مكاسب خلاله في 10 من آخر 12 سنة.

وعلى الرغم من أن العملة انخفضت بنسبة 0.6٪ منذ بداية الشهر، فإن الاتجاهات التاريخية تشير إلى إمكانية تحولها إلى إيجابية قبل نهاية الشهر.

وعادةً ما يحقق البيتكوين أكبر مكاسبه في النصف الثاني من أكتوبر ففي أكتوبر 2024 ارتفع بنسبة 16٪ بعد يوم 15، وفي 2023 قفز بنسبة 29٪، بينما حقق 18٪ في النصف الثاني من أكتوبر 2020.

أغلب المكاسب تأتي بعد 15 أكتوبر. المصدر: Timothy Peterson

وأشار ميلكر أيضًا إلى الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية، معتبرًا أن هناك عادة “دورة انتقال” بين الذهب والبيتكوين:

"المستثمرون لا يشعرون بالذعر إنهم يعيدون توزيع محافظهم. وإذا كان الذهب قادرًا على تحقيق هذا الارتفاع، فتخيل ما سيحدث عندما يبدأ رأس المال بالعودة إلى البيتكوين."

عوامل أخرى تدعم “أكتوبر الصاعد”

يبدو أن القلق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي ساهم في انهيار عطلة نهاية الأسبوع، بدأ يهدأ بعد تأكيد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيجتمعان لمناقشة التجارة.

وقال صن:

"الصراع التجاري ليس لعبة محصلتها صفر فالطرفان يسعيان في النهاية إلى زيادة مكاسبهما، ما يشير إلى أن النتيجة النهائية ستكون على الأرجح أكثر اعتدالًا مما يوحي به الشعور السائد."

كما تدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا هذا العام، إلى جانب ما يُعرف بـ “تجارة التحوّط من التضخم” (debasement trade)، النظرة المتفائلة بأن أكتوبر الصاعد لا يزال على المسار الصحيح.