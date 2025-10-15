الرئيس التنفيذي لشركة Sorare لا يزال متفائلًا بإيثريوم رغم انتقاله إلى سولانا

تام شمس - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - قال نيكولا جوليا (Nicolas Julia)، الرئيس التنفيذي لمنصة Sorare للألعاب الرياضية القائمة على العملات المشفرة، إنه ما زال واثقًا من مستقبل إيثريوم (Ethereum)، حتى مع استعداد شركته للانتقال إلى شبكة سولانا (Solana) وهو انتقال وصفه بأنه “ترقية” وليست استبدالًا.

وأعلنت Sorare يوم الخميس الماضي أنها ستنتقل من إيثريوم بعد ست سنوات من العمل عليها، للاستفادة من قابلية التوسع في سولانا وقاعدتها الواسعة من المستخدمين الموجهين نحو المستهلكين. وتشمل العملية نقل أكثر من 10 ألعاب رياضية وبطاقات التداول المرتبطة بها إلى سولانا.

"هذا ليس استبدالًا، بل ترقية،" قالت الشركة في بيانها.

وفي حديثه لـCointelegraph، أوضح جوليا أن سولانا تُعد "السلسلة الأكثر جدوى" في الوقت الحالي، إذ تتفوق في مجالات الإيرادات، والعناوين النشطة يوميًا، والمطورين الفاعلين، والقيمة المقفلة (TVL) ضمن قطاع الألعاب الرياضية القائمة على التشفير.

وأضاف أن سولانا رغم كونها أكثر مركزية من إيثريوم قد أولت الأولوية لقابلية التوسع والأمان، مشيرًا إلى أن تبنّيها المتزايد يثبت صواب هذا الرهان، خاصة وأنها أطلقت بعد إيثريوم بخمس سنوات فقط.

ومن المتوقع أن تكتمل عملية الانتقال بنهاية الشهر الحالي.

رغم الانتقال، أكد جوليا أن Sorare لم تفقد ثقتها في نظام إيثريوم البيئي:

"ما زلنا متفائلين جدًا بشأنه،" قال جوليا، مشيرًا إلى أن الشركة ستواصل دعم مستخدمي إيثريوم عبر التكامل مع شبكة Base، وستظل تسمح بالإيداع بعملة إيثر (ETH).

وتُعد Sorare التي تضم خمسة ملايين مستخدم وتقدر قيمتها بـ 4.3 مليارات دولار (أكتوبر 2021) واحدة من عدة بروتوكولات كبرى قررت الانتقال من الشبكات الأصلية التي انطلقت منها لمواصلة النمو.

ومن بين المشاريع التي سلكت المسار ذاته منصّة التداول اللامركزي 1inch وبروتوكول الفهرسة The Graph، وكلاهما انتقل من إيثريوم إلى سولانا خلال السنوات الأخيرة.

تُركّز Sorare بالدرجة الأولى على كرة القدم، لكنها تشمل أيضًا كرة السلة والبيسبول، حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع وتداول بطاقات لاعبين رقمية مرخّصة رسميًا بصيغة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

ويُسمح لهم بتشكيل فرق والمنافسة في بطولات أسبوعية تعتمد نتائجها على الأداء الواقعي للاعبين.

تراجع في أداء رموز الرياضة الرقمية

تشمل المنافسة في هذا المجال مشاريع مثل Flow وChiliz وNBA Top Shot المدعومة من Dapper Labs، بينما كانت DraftKings Marketplace بارزة قبل أن تُغلق في يوليو 2024.

وتُظهر بيانات CoinGecko أن القيمة السوقية لرموز الرياضة الرقمية تبلغ حاليًا 1.17 مليار دولار بانخفاض كبير مقارنة بذروة دورة السوق لعامي 2021–2022.

كما تأثرت رموز Sorare بتراجع سوق الـNFT الأوسع، إذ انخفض الحد الأدنى لسعرها من 91.25 دولارًا في أبريل 2022 إلى 2.21 دولار فقط في 12 أكتوبر، وفقًا لبيانات DappRadar.

ورغم ذلك، تظل مبيعات Sorare اليومية مستقرة، إذ تتراوح بين 5,000 و30,000 عملية بيع يوميًا وهي مستويات مماثلة لعام 2022.

Sorare تتبنى نهج “متعدد السلاسل”

قال جوليا إن الشركة تدرس شبكات أخرى عالية الأداء إلى جانب سولانا لتوسيع نطاقها قدر الإمكان:

"لقد درسنا العديد من الخيارات وسنواصل مراقبة تطور الأنظمة عالية الأداء مثل Sui وAptos، مع الحفاظ على ثقتنا في مسار سولانا حاليًا."

كما تعمل Sorare على دمج Layer0 لتسهيل عمليات الدفع في السوق بين شبكتي سولانا وBase، في إطار سعيها لتصبح متعددة السلاسل (chain-agnostic) وتستفيد من نقاط القوة في مختلف الأنظمة.

Sorare غير قلقة من انقطاعات شبكة سولانا

أكد جوليا أنه غير قلق بشأن تعرض Sorare لأي توقفات محتملة في شبكة سولانا، موضحًا أن فريقه “اعتاد التعامل مع العيوب التقنية الطبيعية في البنى التحتية للبلوكتشين.”

"لقد طمأننا الأداء الموثوق لتقنية سولانا، وفريقها القوي، وسجلها الأخير من الاستقرار،" قال جوليا.

وأشار إلى أن انقطاعات الشبكة أصبحت أقل تكرارًا وأقصر زمنًا، مما يُظهر قدرة منظومة سولانا على التطور بسرعة “لافتة للنظر.”