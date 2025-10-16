BitMine تستغل الانخفاض الحاد في سعر الإيثريوم بعد تراجعه بنسبة 20% عن ذروته

تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:00 مساءً - يبدو أن شركة BitMine، صاحبة أكبر خزانة أصول رقمية للإيثر (ETH) في العالم، قد استغلت الانخفاض الأخير في السوق لتشتري المزيد من العملة، في وقت يواصل فيه الإيثريوم تراجعه عن أعلى مستوياته المسجلة في أغسطس الماضي.

ووفقًا لبيانات على السلسلة، فقد اشترت شركة BitMine Immersion Technologies، التي يرأسها توم لي (Tom Lee)، نحو 104,336 عملة إيثر بقيمة تقارب 417 مليون دولار يوم الخميس.

وخلال الساعات السبع الماضية، تلقت ثلاث محافظ جديدة هذه العملات من منصّتي Kraken وBitGo، بحسب تقرير منصة Lookonchain، فيما لم تؤكد BitMine علنًا بعد هذه المعاملات.

"رغم انهيار سوق العملات المشفرة، لا يزال توم لي يتوقع وصول الإيثريوم إلى 10,000 دولار قبل نهاية العام"، أضافت Lookonchain.

وكان لي وآرثر هايز (Arthur Hayes)، الشريك المؤسس لـ BitMEX، قد جدّدا في وقت سابق من هذا الأسبوع توقعاتهما بوصول الإيثريوم إلى 10,000 دولار هذا العام.

وأكدت شركة Arkham لتحليل البيانات على البلوكشين النتائج ذاتها، مشيرةً إلى أن ثلاث محافظ حيتان جديدة اشترت ما قيمته 75 مليون دولار من الإيثريوم لكل منها، وأن أنماط الشراء تتطابق مع عمليات استحواذ BitMine من BitGo.

وقد تواصلت Cointelegraph مع BitMine للتعليق على عملية الشراء، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

وكانت BitMine قد اشترت الانخفاض في بداية الأسبوع نفسه بعد موجة الهبوط الحاد في عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الشركة يوم الاثنين إنها اشترت 202,037 عملة إيثر "خلال الأيام القليلة الماضية" للاستفادة من الأسعار المنخفضة.

"عمليات التصفية الكبيرة خلال الأيام الماضية تسببت في تراجع سعر الإيثريوم، وهو ما استغلته BitMine لصالحها"، قال توم لي آنذاك.

المعاملات المرتبطة بـ BitMine. المصدر: Arkham

الخزائن الرقمية غير متأثرة بتقلبات السوق

تبدو الخزائن الرقمية للأصول (DATs) مثل BitMine غير متأثرة بالتقلبات الأخيرة في السوق، بل تستغل الفرصة لشراء الانخفاضات.

وقد وصلت BitMine الآن إلى 50% من هدفها في بناء الخزانة خلال بضعة أشهر فقط، بعدما راكمت نحو 3 ملايين إيثر أي ما يعادل 2.5% من إجمالي المعروض.

وتمثل حيازاتها نصف إجمالي الإيثر المحتفظ به في خزائن الشركات العامة، والذي يبلغ حاليًا 5.9 ملايين إيثر بقيمة 23.7 مليار دولار، بحسب بيانات StrategicEthReserve.

تراجع سعر الإيثريوم يتعمق

تأتي عمليات الشراء هذه في وقت تواصل فيه أسواق الإيثريوم اتجاهها الهبوطي، حيث انخفض السعر إلى 3,945 دولارًا مساء الأربعاء، ما يمثل تراجعًا بنسبة 20% عن ذروته في أغسطس البالغة 4,946 دولارًا.

وفي وقت كتابة التقرير، استعاد الإيثريوم بعض توازنه وتم تداوله فوق المستوى النفسي البالغ 4,000 دولار.

أنماط الرسم البياني تشير لتكرار دورة البيتكوين

رغم ذلك، لا يزال لي من بين العديد من المحللين والخبراء المتفائلين باستئناف الإيثريوم لمساره الصعودي خلال الأشهر المقبلة.

وقال المحلل Rekt Fencer:

"الإيثريوم يكرر دورة البيتكوين لعامي 2020-2021، ولا يزال هدف 15,000 دولار مطروحًا بقوة في هذا الدورة."

في الوقت نفسه، قارن المحلل Crypto Bullet بين أنماط الرسم البياني للبيتكوين في عام 2024 والإيثريوم في عام 2025، مشيرًا إلى أنهما "متطابقان تمامًا"، وتوقّع ارتفاع سعر الإيثريوم إلى ما بين 6,000 و7,000 دولار هذا العام.