تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - تحديث – 15 أكتوبر، الساعة 10:55 مساءً: تم تحديث هذا المقال ليشمل تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بالإضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية على صناعة تعدين البيتكوين.

ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة في حرب تجارية مع الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخوض حربًا تجارية فعلية مع الصين، بعد تهديده الأسبوع الماضي بفرض تعرفة جمركية بنسبة 100٪ على جميع الواردات الصينية.

“نعم، نحن في حرب تجارية الآن”،

قال ترامب ردًا على سؤال من مراسلي البيت الأبيض عما إذا كانت الولايات المتحدة تستعد لـ “حرب تجارية طويلة الأمد مع الصين.”

وأوضح ترامب أن التعريفات الجمركية ضرورية لأمن الولايات المتحدة القومي، مضيفًا:

“لو لم نكن نفرض تعريفات، لكنا مكشوفين تمامًا، بلا دفاع.”

🚨 JUST IN: President Trump declares the United States is in a TRADE WAR with China



"We're in one now!"



"We have 100% tariffs."



"If we didn't have tariffs, we would have no defense. They've used tariffs on us."pic.twitter.com/o360DtdsaQ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 15, 2025

— Eric Daugherty (@EricLDaugh)

كانت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي التي تضمنت تهديدًا بفرض التعرفة قد أشعلت انهيارًا حادًا في سوق العملات المشفرة، حيث هبط سعر البيتكوين (BTC) من نحو 121,560 دولارًا إلى أقل من 103,000 دولار خلال ساعات قليلة.

وجاء تهديد ترامب بفرض الرسوم بعد أن شددت الصين قيودها على تصدير المعادن النادرة الضرورية لصناعة الرقائق الإلكترونية.

أما أحدث تصريحاته، فلم تؤدِّ إلى اضطراب كبير في السوق؛ إذ تُظهر بيانات CoinGecko أن البيتكوين ارتفع بنسبة 0.1٪ خلال الساعة الماضية.

بيسنت ينتقد “الإجراءات المخيبة” من الصين

هاجم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت (Scott Bessent) سياسات الصين التجارية في وقت سابق من يوم الأربعاء، محذرًا من أن تلك الإجراءات سترتد سلبًا على الاقتصاد الصيني إذا لم تتراجع بكين عن قيودها التصديرية:

“إذا كان بعض المسؤولين في الحكومة الصينية يريدون إبطاء الاقتصاد العالمي من خلال إجراءات مخيبة للآمال أو عبر الإكراه الاقتصادي، فإن الاقتصاد الصيني سيكون المتضرر الأكبر — ولا شك في ذلك: هذه مواجهة بين الصين والعالم.”

وأضاف بيسنت:

“نحن وحلفاؤنا لن نُقاد ولن نُتحكم من قبل مجموعة من البيروقراطيين في بكين.”

الرسوم الجمركية تضرب صناعة تعدين البيتكوين

لكن تعريفات ترامب الجمركية على عدة دول آسيوية جعلت من الصعب على شركات التعدين الأمريكية شراء أجهزة تعدين ASIC الخاصة بالبيتكوين.

تبلغ التعرفة الحالية 57.6٪ على الأجهزة ذات المنشأ الصيني، و21.6٪ على الأجهزة القادمة من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند مما جعل الأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه سابقًا.

وفي العام الماضي، واجه معدّنو البيتكوين الأمريكيون مشكلة مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، التي صادرت آلاف أجهزة التعدين بعد الاشتباه بأنها أجهزة تردد لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني.

ورغم هذه التحديات، لم تنقل أي من شركات التعدين الأمريكية الكبرى عملياتها إلى الخارج كما توقع بعض المحللين في الصناعة.