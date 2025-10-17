مشرّع في فلوريدا يعيد طرح مشروع قانون احتياطي العملات المشفرة بعد فشل المحاولة الأولى

تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 04:47 مساءً - قدّم نائب جمهوري في مجلس ولاية فلوريدا مشروع قانون مُعدّل يسمح للولاية بالاستثمار في الأصول الرقمية مثل البيتكوين وصناديق ETFs الخاصة بالعملات المشفرة، وذلك بعد أن سحبت اللجنة الفرعية للعمليات في الولاية محاولته الأولى في يونيو الماضي.

ينص مشروع القانون رقم 183 (HB 183) على السماح للولاية وبعض الكيانات العامة باستثمار ما يصل إلى 10% من أموالها في أصول رقمية تشمل البيتكوين (BTC)، والأوراق المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ومنتجات أخرى قائمة على تقنية البلوكتشين، وفقًا للنص الجديد الذي قدمه النائب ويبستر بارنابي يوم الأربعاء.

ويُعد هذا المشروع نسخة منقحة من مشروع HB 487 الذي تم إسقاطه في يونيو، إلا أنه يتضمن معايير جديدة تتعلق بالحفظ والتوثيق والواجبات الائتمانية عند الاحتفاظ بالأصول الرقمية أو إقراضها.

ومن أبرز التعديلات الجديدة أن بارنابي وسع نطاق الأصول الرقمية القابلة للاستثمار لتشمل أنواعًا متعددة بدلًا من الاقتصار على البيتكوين فقط، مما يمنح فلوريدا مرونة أكبر في تنويع احتياطياتها الرقمية في حال إقرار القانون.

المصدر: Bitcoin Laws

من المقرر أن يدخل مشروع HB 183 حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، وأن يمنح مجلس إدارة الدولة صلاحية استثمار صناديق التقاعد والأمانات الأخرى في الأصول الرقمية.

ثلاث ولايات فقط أقرت قوانين احتياطي بيتكوين

خلال الدورة التشريعية لعام 2025، قدمت عدة ولايات أمريكية مشاريع قوانين لإنشاء احتياطيات من البيتكوين والأصول الرقمية، إلا أن معظمها فشل، في حين تم إقرار ثلاثة مشاريع فقط في ولايات أريزونا ونيوهامبشر وتكساس.

يسمح مشروع HB 302 في نيوهامبشر لوزارة الخزانة باستثمار ما يصل إلى 5% من الأموال العامة في أصول رقمية تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار وهو ما ينطبق حاليًا فقط على البيتكوين بينما يقتصر مشروع القانون رقم 21 في تكساس على إنشاء احتياطي خاص بالبيتكوين فقط.

أما في أريزونا، فيسمح مشروع HB 2749 بإنشاء احتياطي أصول رقمية من الممتلكات غير المطالب بها فقط.

مشرّع فلوريدا يقدم مشروع قانون آخر لتنظيم العملات المستقرة

قدّم بارنابي أيضًا مشروع قانون جديد HB 175 يهدف إلى تخفيف المتطلبات التنظيمية على مُصدري العملات المستقرة في فلوريدا، بحيث لا يُطلب من المُصدرين المعترف بهم الحصول على تراخيص أو تسجيلات إضافية.

ويُلزم المشروع مُصدري العملات المستقرة بتغطية كاملة عبر الدولار الأمريكي أو سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى إجراء تدقيق علني شهري للاحتياطيات.

وكما هو الحال في مشروع HB 183، من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026.

المصدر: Webster Barnaby

كاليفورنيا تُقر قانونًا لحماية ملكية الأصول الرقمية

في سياق متصل، وقّع حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم يوم السبت الماضي قانونًا جديدًا يحمي الأصول المشفرة غير المطالب بها من البيع التلقائي، لضمان الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي بدلًا من تحويلها إلى نقد قبل انتقالها إلى عهدة الدولة.

ويمنح القانون SB 822 مالكي الحسابات المشفرة الحق في استعادة أصولهم الأصلية من خلال تقديم مطالبة رسمية إلى مراقب الدولة في كاليفورنيا.