Coinbase: ما نسبته 67% من المؤسسات تتوقع ستة أشهر صاعدة للبيتكوين

تام شمس - الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - أظهر تقرير جديد من Coinbase أن نحو ثلثي المستثمرين المؤسسيين لديهم نظرة إيجابية تجاه البيتكوين مع اقتراب عام 2026.

وقال ديفيد دوونغ، رئيس قسم الأبحاث في Coinbase Institutional، في تقرير بحثي بعنوان "التنقل في ظل عدم اليقين":

"معظم المشاركين في الاستطلاع متفائلون تجاه البيتكوين."

وأجرت الشركة استطلاعًا شمل 124 مؤسسة استثمارية، أظهرت نتائجه أن 67% من المستثمرين المؤسسيين يتوقعون أداءً إيجابيًا للبيتكوين خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

وأشار التقرير إلى وجود اختلاف واضح في الرؤى حول موقع السوق في الدورة الحالية؛ إذ يرى 45% من المؤسسات أن الأسواق في مراحل متقدمة من الدورة الصاعدة، مقابل 27% فقط من المستثمرين الأفراد الذين يعتقدون ذلك.

خزائن الكريبتو تستغل الانخفاض للشراء

قال دوونغ: "من الصعب المبالغة في تقدير تأثير الشركات التي تدير خزائن أصول رقمية على حركة السوق هذا العام."

ومن بين هذه الشركات، برزت BitMine التي يرأسها توم لي كأحد أبرز المشترين عند الانخفاض، حيث اشترت أكثر من 379,000 إيثريوم (ETH) بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار بعد الهبوط الذي أعاد سعر الإيثريوم إلى ما دون 4,000 دولار.

في المقابل، ألمح مايكل سايلور يوم الأحد إلى أن شركته MicroStrategy قد تشتري المزيد من البيتكوين، بعد نشره رسمًا يُظهر امتلاكها ما قيمته 69 مليار دولار من البيتكوين.

ورغم تراجع الأسهم مؤخرًا، إلا أن احتياطيات DAT من الكريبتو ما زالت مستقرة، ما يعكس ثقة طويلة الأمد في السوق.

احتياطيات DAT من العملات المشفرة تواصل الارتفاع. المصدر: Coinbase

السوق الصاعد ما زال أمامه مساحة للتقدم

قال دوونغ إن السوق الصاعد للعملات المشفرة "ما زال أمامه مجال للتمدد"، لكنه أشار إلى أنه أصبح أكثر حذرًا بعد أحداث 10 أكتوبر.

وأضاف: "ما زلنا نرى ظروف سيولة قوية، وخلفية اقتصادية كلية داعمة، إلى جانب بيئة تنظيمية مشجعة."

كما أبرزت Coinbase عوامل كلية وسيولية داعمة للسوق، منها توقع خفضين إضافيين في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الأموال الضخمة في صناديق الأسواق النقدية التي ما زالت تنتظر على الهامش — وهي عوامل يمكن أن تدفع الأسواق للصعود في الربع الرابع من العام.

وجاء في التقرير: "خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي، إلى جانب مزيد من التحفيز المالي والنقدي في الصين، يمكن أن يشجع مزيدًا من المستثمرين على العودة إلى السوق."

ظروف مواتية للبيتكوين

ترى Coinbase أن الوضع الحالي يبدو مواتيًا بشكل خاص للبيتكوين، لكنها تتّبع نهجًا أكثر تحفظًا تجاه العملات البديلة.

وشهدت أسواق الكريبتو استقرارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تجاوز البيتكوين مستوى 109,000 دولار بعد استعادته لمستوى الدعم السابق عند 108,000 دولار، بينما ارتفع الإيثريوم لفترة وجيزة فوق 4,000 دولار.

لكن حتى الآن، لم تظهر محاولات جادة للتعافي الكامل، في ظل حذر عام يسود السوق.