Coinbase تدعو الولايات المتحدة إلى تبنّي البلوكشين لمكافحة الجريمة المالية

تام شمس - الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:56 مساءً - حثّت منصة Coinbase الحكومة الأمريكية على الاستفادة من تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى لمكافحة الجرائم المالية في قطاع الكريبتو، وذلك في ردّ رسمي على طلب وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على تعليقات حول سبل الحد من الأنشطة غير القانونية في المجال.

في رسالة رسمية موقعة من المدير القانوني للشركة، بول غريوال، بتاريخ 17 أكتوبر ونُشرت على منصة X يوم الاثنين، أوضح غريوال أن عمليات غسل الأموال أصبحت أكثر تعقيدًا باستخدام التقنيات المتقدمة، ما يتطلّب من الجهات الأمنية مواكبة التطور التقني لمواجهتها بفعالية.

“يمكن للبلوكشين وغيرها من التقنيات المبتكرة مواجهة هذه المخاطر الناشئة. ينبغي على وزارة الخزانة وصنّاع السياسات تشجيع استخدامها للكشف عن الأنشطة غير المشروعة وردعها.”

وأضاف غريوال أن ذلك يتماشى مع الهدف الأساسي لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2020، الذي سعى إلى تحديث قانون السرية المصرفية.

كما جدّد فريار شيرزاد، كبير مسؤولي السياسات في Coinbase، هذا الموقف عبر منشور على X، داعيًا الحكومة الأمريكية إلى تبنّي نهج الابتكار نفسه الذي تتبعه شركات الكريبتو لتحديث أنظمة مكافحة غسل الأموال باستخدام أدوات رقمية مجرَّبة مثل الذكاء الاصطناعي، وواجهات البرمجة (APIs)، والهويات الرقمية، وتحليلات البلوكشين.

المصدر: فريار شيرزاد

وضوح تنظيمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وواجهات البرمجة ضروري لمحاربة الجريمة المالية

من بين الإجراءات التي دعا إليها غريوال، منح استثناء تنظيمي بموجب قانون السرية المصرفية للشركات التي تستخدم أدوات مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي وواجهات البرمجة (API).

“ينبغي أن تركز شروط هذا الإعفاء على الحوكمة والنتائج بدلاً من فرض نموذج موحّد على الجميع”، كتب غريوال في منشور لاحق على X.

المصدر: بول غريوال

وأوضح غريوال أن غياب الوضوح التنظيمي حال دون إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي بالكامل في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أن واجهات البرمجة تعاني أيضًا من ضعف المعايير وتشتّت اللوائح التنظيمية.

واقترح إصدار إرشادات توضح الاستخدامات المقبولة، وتحدّد متطلبات الخصوصية ومعايير التشغيل البيني، بما يسمح للشركات باعتماد واجهات البرمجة بثقة ودمجها ضمن برامج الامتثال الخاصة بها.

الحاجة إلى قواعد أوضح لتقنية البلوكشين

كما دعا غريوال وزارة الخزانة إلى نشر إرشادات تعترف بالهويات اللامركزية (Decentralized IDs) وتقنيات إثبات المعرفة الصفرية (Zero-Knowledge Proofs) كوسائل صالحة للتحقق من هوية العملاء، إلى جانب تحليل البيانات على شبكات البلوكشين لأغراض الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

وأضاف:

“ينبغي أن تشجّع الإرشادات المحدثة على مشاركة المعلومات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة عبر شبكات البلوكشين، من دون فرض التزامات مفرطة بتخزين السجلات على جميع المشاركين في المعاملة.”

تأتي هذه الدعوة بعد أن طلبت وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار بتاريخ 18 أغسطس تعليقات عامة حول الأساليب المبتكرة للكشف عن الأنشطة غير القانونية في الأصول الرقمية، وفقًا لمتطلبات قانون GENIUS.

مركز أبحاث يقترح نظام تواصل مباشر مع شركات الكريبتو

من جانبه، طرح جيم هاربر، الزميل البارز غير المقيم في معهد المشاريع الأمريكية (AEI)، مقترحًا مختلفًا، إذ دعا في منشور مدوّنة يوم الاثنين إلى إنشاء نظام اتصال مباشر يسمح للجهات الأمنية بطرح استفساراتها مباشرة على شركات الكريبتو لأغراض التحقيق.

“من شأن هذا النظام الحفاظ على قدرات إنفاذ القانون بل وتعزيزها مع التخلص من نظام المراقبة المالية الواسع والمكلف الحالي.”