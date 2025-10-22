OpenAI تطلق متصفحًا “ذكيًا” مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الوكيلي

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 05:58 مساءً - أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق متصفح جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقدّم لمحة عن مستقبل تصفّح الإنترنت والتسوّق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي.

في بيان صادر يوم الثلاثاء، كشفت الشركة المطوّرة لـ ChatGPT عن متصفح جديد باسم Atlas وهو متصفح مبني حول روبوت المحادثة ويعمل بالذكاء الاصطناعي، ومتوفر حاليًا فقط على نظام macOS ولمستخدمي الخطط المدفوعة.

يتضمن المتصفح الجديد مجموعة واسعة من الخصائص، مثل الذاكرة التصفحية التي تتيح لـ ChatGPT تذكّر السياق والمعلومات من المواقع التي يزورها المستخدم.

لكن الميزة الأبرز هي “وضع الوكيل” ، الذي يمكّن المتصفح من البحث وتحليل المعلومات وتنفيذ المهام تلقائيًا أثناء تصفح المستخدم.

ووفقًا لـ OpenAI:

“يمكن لـ Atlas الآن البحث والتحليل بشكل أذكى، وأتمتة المهام، والتخطيط للفعاليات أو حجز المواعيد أثناء تصفحك.”

مساعد شخصي داخل المتصفح

يحوّل وضع الوكيل في Atlas المتصفح فعليًا إلى مساعد شخصي ذكي داخل الإنترنت.

فيمكن للمستخدم مثلًا أتمتة مهمة تنظيم حفل عشاء بالكامل: إذ يتولى الوكيل استخراج الوصفة، والبحث عن المتاجر التي تبيع المكونات، وإضافتها إلى سلة المشتريات، وترتيب عملية التوصيل.

الوكلاء الذكيون في Atlas يمكنهم التسوق نيابةً عنك. المصدر: OpenAI

يحتوي Atlas على عدة إجراءات أمان، منها منع تشغيل الأكواد البرمجية داخل المتصفح أو تحميل الملفات والإضافات. كما لا يمكنه الوصول إلى التطبيقات أو ملفات المستخدم، ويتوقف مؤقتًا قبل تنفيذ أي إجراء على مواقع حساسة مثل البنوك أو المؤسسات المالية.

لمحة عن مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيلي

يمثل متصفح OpenAI الجديد أحد أوائل النماذج العملية لمستقبل التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي وهو نوع من الذكاء الاصطناعي القادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام ذاتيًا، فيما يمكن لتقنية البلوكشين أن تعزز قدراته أكثر في المستقبل.

وقال فرانك شو، مدير الاتصالات في Microsoft، في وقت سابق من هذا العام:

“لقد دخلنا عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي. الرؤية الجديدة للإنترنت هي شبكة مفتوحة من الوكلاء القادرين على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام نيابةً عن المستخدمين أو المؤسسات.”

كما كان موضوع "التجارة الوكيلية" أحد أبرز محاور النقاش في مؤتمر الابتكار في أنظمة الدفع الذي نظمه الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، حيث ناقش كلٌّ من كاثي وود (ARK Invest) وأليسيا هاس (Coinbase) وريتشارد ويدمان (Google Cloud) كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أتمتة أنظمة الدفع وتنفيذ المعاملات ذاتيًا.