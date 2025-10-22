لماذا تفشل معظم “مدن الكريبتو”.. والمخطط الذي قد ينجح وفقًا للخبراء

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 05:58 مساءً - على الرغم من تعدد المحاولات على مر السنين لبناء “مدن كريبتو” وهي مناطق خاصة تعتمد على تقنية البلوكتشين في إدارتها واقتصادها فإن معظم تلك المشاريع باءت بالفشل. لكن خبراء في قطاع الكريبتو يعتقدون أنهم يعرفون السبب.

أحد أبرز المشاريع كان “مدينة آيكون” (Akon City)، التي أعلن عنها المغني الأمريكي السنغالي آيكون عام 2018، وكان من المفترض أن تكون مدينة ذكية بقيمة 6 مليارات دولار تعتمد على اقتصاد مدعوم بالكريبتو. غير أن المشروع أُلغي رسميًا في يوليو الماضي.

أما “جزيرة ساتوشي” (Satoshi Island)، التي أُطلقت عام 2021 بهدف إنشاء مجتمع من المتخصصين في الكريبتو على جزيرة قرب فانواتو، فقد نشرت آخر تحديث لها في يوليو، ولا تزال تعمل على تأمين الخدمات الأساسية والحصول على تراخيص رسمية من أصحاب الجزيرة.

المصدر: Satoshi Island

وفي عام 2018 أيضًا، طُرحت خطط لبناء مدينة قائمة على البلوكتشين تُدعى “بويرتوبيا” (Puertopia) في قاعدة “روزفلت رودز” البحرية في سيبا، بورتو ريكو لكنها لم تشهد أي تقدم ملموس منذ ذلك الحين.

مدن الكريبتو تحاول حلّ المشكلات الخطأ

قال آري ريدبورد، رئيس قسم السياسات والعلاقات الحكومية في شركة TRM Labs لتحليل البيانات البلوكتشينية، في حديث مع كوينتيليغراف، إن الكثير من مشاريع مدن الكريبتو تفشل لأنها تلاحق أهدافًا مستحيلة.

وأوضح أن هذه المشاريع غالبًا ما تحاول بناء مدن جديدة بالكامل تعتمد على اقتصاد بلوكتشين ممول من التوكنات وتعمل بمعزل عن المجتمع القائم وهي مهمة شبه مستحيلة.

لكن ريدبورد يرى أن الفرصة الحقيقية تكمن في تحديث الاقتصادات الحالية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وكشف الاحتيال وتحسين اتخاذ القرار، واستخدام البلوكتشين كطبقة ثقة تضمن الشفافية والمساءلة.

“فكرة مدينة الكريبتو بالنسبة لي تحدث بالفعل. إنها مسألة تحديث الأنظمة التي نعتمد عليها أصلًا. ومع زيادة تبنّي المؤسسات للبلوكتشين ووضوح القوانين الحكومية، تنتقل البنية التحتية المالية العالمية تدريجيًا إلى السلسلة.”

وأضاف:

“كل مدينة ستصبح مدينة كريبتو ليس بدافع الأيديولوجيا، بل بدافع التكنولوجيا: أنظمة أسرع وأكثر أمانًا وشفافية لنقل القيمة.”

مدينة كريبتو خالصة ممكنة… ولكن بشروط قاسية

قال كادان ستادلمن، المدير التقني لشركة Komodo، إن المدن المستقلة ذات السيادة المبنية بالكامل على أنظمة لامركزية مشفرة ممكنة من الناحية النظرية، ولكن فقط في مناطق غير خاضعة للحكم، مثل المياه الدولية.

ويرى أنه لنجاح مثل هذا المشروع، يجب أن توفر البلوكتشين الشفافية والأمن والمرونة عبر قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والغذاء، مع إرادة جماعية قوية من السكان المستعدين للتضحية بالرفاهيات الحديثة حتى يكتمل المشروع.

لكن هذه المدن ستواجه تهديدات خارجية من الحكومات الساعية إلى فرض الضرائب والقوانين المحلية، فضلًا عن ضعفها أمام الهجمات.

“حتى لو اشترى شخص جزيرة، ماذا سيفعل لو داهمها قراصنة؟ لا توجد شرطة أو جيش أو حتى مستشفى. المدن ذات السيادة تضاعف هذه المخاطر مرات عديدة.”

وختم بالقول:

“قد يكون من الأفضل توجيه موارد الكريبتو الهائلة نحو تحسين العالم الذي نعيش فيه أصلًا.”

الحل الأنسب: مناطق كريبتو خاصة داخل مدن حديثة

قال فلاديسلاف غينزبورغ، مؤسس ومدير منصة البنية التحتية البلوكتشينية OneSource، إن دمج الكريبتو داخل مدن حديثة مثل دبي، بدعم حكومي مباشر، هو الخيار الأكثر واقعية مقارنة بمحاولات البناء من الصفر.

“بعض المدن مثل كييف ودبي نجحت بالفعل في رقمنة الخدمات الحكومية، لذا فإن الخطوة الأولى ممكنة بالتأكيد.”

وقالت مايا فوجينوفيتش، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة FG Nexus، إن أي مدينة كريبتو لن تنجح دون دعم الدولة، لأنها ستواجه تحديات قانونية تتعلق بملكية العقارات والحكم المحلي.

“الطريق الواقعي ليس إنشاء مدينة ذات سيادة جديدة، بل بناء أحياء كريبتو داخل مناطق خاضعة للدولة حيث قضايا التراخيص وغسل الأموال والهجرة محلولة مسبقًا.”

وأضافت أن عناصر النجاح تشمل:

“شريك حكومي يتمتع بسلطات تنظيمية وحقوق إصدار التأشيرات، وتمويل بمليارات الدولارات على مراحل، وقوانين كريبتو واضحة، وشركات كبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والكريبتو والتقنيات الحيوية.”

قال شون رين، الشريك المؤسس لمنصة الذكاء الاصطناعي البلوكتشينية Sahara AI، إن أي مدينة كريبتو تحاول تجنب التنظيم الحكومي محكوم عليها بالفشل.

وأضاف أن منطقة اختبار مخصصة داخل مدينة قائمة لتجربة تقنيات مثل ترميز ملكية العقارات أو حوكمة بيانات الذكاء الاصطناعي ستكون أكثر نجاحًا.

“الفرصة الحقيقية ليست في إنشاء جزر منعزلة للنخب التقنية، بل في خلق مختبرات تنظيمية تُغذي سياسات وطنية أكثر ذكاءً.”

“مدينة مصممة لاختبار قواعد تدريب الذكاء الاصطناعي أو معايير مصدر البيانات أو اقتصادات التوكنات بشكل مسؤول يمكن أن تقدم قيمة حقيقية.”