محافظ كريبتو كبرى تطلق شبكة دفاع عالمية بعد سرقة 400 مليون دولار عبر التصيّد

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 05:58 مساءً - أعلنت محافظ العملات المشفّرة الرائدة مثل MetaMask وPhantom عن شراكة جديدة مع تحالف الأمن الرقمي لإطلاق شبكة دفاع عالمية ضد هجمات التصيّد، بعد أن تجاوزت خسائر هذه الهجمات 400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025.

قال فريق MetaMask في بيان الأربعاء:

“لقد اتحدنا لإطلاق شبكة دفاع عالمية ضد التصيّد لحماية عدد أكبر من المستخدمين عبر النظام البيئي بأكمله.”

وأوضحت SEAL أن الشبكة الجديدة ستتيح “إنشاء نظام مناعة لامركزي للأمن في عالم الكريبتو، يتيح لأي شخص في العالم المساعدة في منع الهجوم الكبير التالي.”

تضم شبكة “المناعة اللامركزية” محافظ MetaMask وPhantom وWalletConnect وBackpack، وستعمل جنبًا إلى جنب مع نظام “تقارير التصيّد القابلة للتحقق” الذي أعلنته SEAL الأسبوع الماضي. ويتيح هذا النظام للباحثين الأمنيين إثبات أن المواقع المبلّغ عنها تحتوي فعلًا على محتوى تصيّد ضار كما يزعم المستخدم.

MetaMask تنضم إلى معركة مكافحة التصيّد. المصدر: MetaMask

حرب مفتوحة ضد برامج “استنزاف الكريبتو”

قالت SEAL إن أكبر التحديات الحالية تتمثل في ما يُعرف بـ Crypto Drainers وهي أدوات متطورة لسرقة العملات المشفّرة تتطور باستمرار لتفادي أنظمة الحماية التقليدية.

تشمل أساليبهم الحديثة تبديل صفحات الهبوط بسرعة عند تحديث القوائم السوداء، والانتقال إلى استضافة خارجية عندما تُزال بنيتهم التحتية، واستخدام تقنيات التمويه لتجنب أنظمة الفحص الآلي.

قال أوهام شاه، الباحث الأمني في MetaMask:

“التعامل مع برامج الاستنزاف يشبه لعبة القط والفأر المستمرة.”

وأضاف أن التعاون مع SEAL يمكّن فرق المحافظ من التحرك بسرعة أكبر وتطبيق الأبحاث في الميدان العملي، مما يعرقل بنية المهاجمين التحتية بشكل فعّال.

حماية فورية عبر جميع المحافظ المشاركة

تمكّن الشراكة الجديدة من إنشاء نظام متكامل حيث تُتحقق تقارير المستخدمين تلقائيًا وتُشارك على الفور بين جميع المحافظ المشاركة، ما يوفّر حماية فورية من تهديدات التصيّد الجديدة.

وقالت SEAL في بيانها:

“أي شخص يقدّم تقريرًا صالحًا يمكنه تفعيل تحذير تصيّد عبر الشبكة في الوقت الفعلي ودون أي صلاحيات خاصة.”

وأضافت:

“هذا يعني استجابة أسرع للتهديدات الجديدة، وإنقاذ مزيد من الأموال. هدفنا هو توسيع نطاق هذه البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من المحافظ.”

وبحسب شركة CertiK للأمن السيبراني، شكّلت هجمات التصيّد النسبة الأكبر من الحوادث الأمنية خلال النصف الأول من العام، وتسببت في سرقة أكثر من 400 مليون دولار من أموال المستخدمين.