TRM Labs: تضاعف حجم معاملات الأفراد بالعملات المشفّرة بفضل الوضوح التنظيمي

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 06:37 مساءً - شهدت المعاملات الفردية في سوق العملات المشفّرة ارتفاعًا بنسبة 125% عالميًا للعام الثاني على التوالي، مدفوعةً بتحسّن الوضوح التنظيمي والتشريعي في عدد من الأسواق الرئيسية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة TRM Labs.

وقالت الشركة في تقريرها "اعتماد العملات المشفّرة واستخدام العملات المستقرة" الصادر يوم الثلاثاء إن المعاملات الفردية حول العالم ارتفعت بأكثر من 125% بين يناير وسبتمبر 2025، وهو نمو مشابه لما شهدته الأسواق في عام 2024.

وأوضحت أن معظم النشاط كان مرتبطًا بحالات استخدام عملية مثل المدفوعات، والتحويلات المالية، وحفظ القيمة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، مشيرةً إلى أن الأفراد أصبحوا يؤدون دورًا متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل الصناعة.

“مع نضوج النظام البيئي، أصبحت بصمة النشاط في العملات المشفّرة أكثر تنوعًا، حيث باتت الشركات المؤسسية والمزوّدون المنظّمون يشكّلون أنماط المعاملات.”

الوضوح التنظيمي يعزز الثقة

في الولايات المتحدة، أشارت TRM Labs إلى أن النمو الذي بدأ في عام 2023 واستمر طوال 2024 تسارع بفضل مزيج من العوامل السياسية والتنظيمية والهيكلية التي فتحت السوق أمام فئات جديدة من المستثمرين.

“عامان متتاليان من النمو المزدوج في السوق الأمريكية يعكسان ليس فقط الحماس، بل أيضًا الأثر التراكمي للوضوح التنظيمي والالتزام السياسي.”

ومنذ بداية العام، اتخذت الولايات المتحدة خطوات كبيرة نحو تنظيم سوق الكريبتو، عبر مشاريع قوانين مثل GENIUS Act الخاص بالعملات المستقرة، وCLARITY Act المتعلق بهيكل السوق، بالإضافة إلى فريق العمل المشترك مع المملكة المتحدة.

في المقابل، شهدت باكستان ازدهارًا في اعتماد العملات المشفّرة، مدعومًا بتوجّه حكومي أكثر انفتاحًا، حيث أنشأت الحكومة مجلس الكريبتو الباكستاني وأعلنت خططًا لتأسيس هيئة تنظيمية متخصصة.

ويُقدّر أن عدد مستخدمي العملات المشفّرة في باكستان سيبلغ 28 مليون مستخدم بحلول عام 2026، من إجمالي عدد سكان يبلغ 250 مليون نسمة، بحسب بيانات منصة Statista.

“في بعض الدول، تسارعت وتيرة الاعتماد بفضل الوضوح التنظيمي والوصول المؤسسي، بينما توسعت في دول أخرى رغم القيود أو الحظر الكامل.”

وأضاف التقرير أن النتيجة العامة واحدة: العملات المشفّرة تتجه نحو الاندماج العميق في النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أن العملات المستقرة تقود هذا التحوّل.

الحظر غير فعّال... بل يعزز الاستخدام

رغم تشديد القيود على تداول العملات المشفّرة في بعض الدول، إلا أن معدلات الاستخدام استمرت في الارتفاع، بحسب TRM Labs.

ففي بنغلاديش، لا توجد أي منصات مرخّصة للعمل في البلاد، وقد أصدر البنك المركزي تحذيرات متكررة منذ عام 2014 من استخدام العملات المشفّرة.

ومع ذلك، تحتل بنغلاديش المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في تبنّي الكريبتو. المصدر: TRM Labs

“لكن استمرار القيود على رأس المال وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية جعلت من الكريبتو خيارًا جذابًا للأفراد الباحثين عن بدائل للنظام المالي التقليدي.”

وتتكرر الظاهرة نفسها في شمال إفريقيا في الجزائر، ومصر، والمغرب، وتونس حيث يُحظر أو يُقيّد استخدام الكريبتو، ومع ذلك تأتي جميعها ضمن قائمة الدول الخمسين الأولى عالميًا في معدل التبنّي.

“اللافت أن هذه الدول تتفوّق في معدلات التبنّي على دول لديها أطر تنظيمية منفتحة، مما يشير إلى أن الطلب الشعبي على أدوات مالية بديلة يمكن أن يتغلب على القيود الرسمية.”

وكان تقرير مشترك صادر عن مجلس الاستقرار المالي (FSB) وصندوق النقد الدولي (IMF) في سبتمبر 2023 قد خلص إلى النتيجة نفسها، مؤكدًا أن الحظر الشامل غير فعّال وغالبًا ما يدفع المزيد من الناس إلى استخدام العملات المشفّرة بدلًا من الحد منها.