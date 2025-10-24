منصة Jupiter تخطط للإطلاق الكامل لسوقها التنبؤية الجديدة قبل عام 2026

تام شمس - الجمعة 24 أكتوبر 2025 02:49 مساءً - منصة Jupiter، المجمّع اللامركزي لتداول الأصول المبني على Solana، تخطط لإطلاق سوقها التنبؤية الجديدة قبل نهاية العام، والتي يتم تطويرها بالتعاون مع منصة Kalshi.

أعلنت Jupiter يوم الأربعاء عن إطلاق النسخة التجريبية من سوق Jupiter Prediction Market، حيث ستتولى Kalshi توفير السيولة للمنصة الجديدة التي تتيح للمستخدمين المراهنة على نتائج الأحداث المستقبلية.

لماذا دخلت Jupiter سباق أسواق التنبؤ؟

قال كاش داندا، الرئيس التنفيذي للعمليات في Jupiter Exchange، في تصريح لـCointelegraph إن هدف الشركة هو توفير مجموعة واسعة من الخدمات ضمن منصة واحدة، مشيراً إلى أن إضافة أسواق التنبؤ ستساعد في جذب المزيد من المستخدمين.

وأضاف داندا:

“تمثل أسواق التنبؤ تطوراً نوعياً في فئات الأصول المتاحة على السلسلة (on-chain)، ونحن متحمسون للتعاون مع Kalshi لجلب هذه التجربة إلى Solana.”

وأوضح داندا أن أسواق التنبؤ تشهد نمواً سريعاً، ما سيساهم في توسيع قاعدة مستخدمي المنصة.

وبحسب تقرير حاملي الرموز للربع الثالث، بلغ عدد المستخدمين النشطين على Jupiter نحو 8.4 ملايين مستخدم، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالربع السابق.

وعند سؤاله عن كيفية استفادة حاملي رمز JUP من سوق التنبؤ الجديدة، قال داندا:

“مع توسع أسواقنا التنبؤية، يتوسع أيضاً نطاق وصولنا، والتكامل بين منتجاتنا، وإيراداتنا وكل ذلك يصب في مصلحة حاملي رمز JUP على المدى الطويل.”

وأكد داندا أن الفريق سيواصل تحسين المنتج بناءً على ملاحظات المستخدمين، مشيراً إلى أن الإطلاق الكامل للسوق سيجري خلال الربع الرابع من العام.

“سنواصل تحسين المنتج وزيادة الحدود وفقاً للتغذية الراجعة التي نحصل عليها سيتم إضافة المزيد من الأسواق، ونتجه نحو الإطلاق الكامل في الربع الرابع نفسه.”

السوق التنبؤية في مرحلتها التجريبية

تضم النسخة التجريبية حالياً سوقاً واحدة فقط، تتعلق بهوية سائق الفورمولا 1 الذي سيفوز بجائزة المكسيك الكبرى القادمة.

تم تحديد الحد الأقصى للعقود العالمية عند 100,000 عقد، فيما يُسمح للمستخدم الواحد بامتلاك 1,000 عقد كحد أقصى.

قد حصدت السوق الافتتاحية حجم تداول قدره 120,000 دولار منذ إطلاقها يوم الأربعاء. المصدر: Jupiter Exchange.

حالياً، تخطت السوق التجريبية حاجز 100,000 دولار في حجم التداول، ويتصدر السائق ماكس فيرستابن قائمة التوقعات بنسبة تقارب 46% من إجمالي المشاركين الذين يتوقعون فوزه، فيما جاء السائق البريطاني لاندو نوريس في المركز الثاني بنسبة 27% من التوقعات.

الطلب المؤسسي على أسواق التنبؤ في ازدياد

شهدت منصتا Polymarket وKalshi، الرائدتان في مجال أسواق التنبؤ، ارتفاعاً كبيراً في تقييماتهما مع ازدياد حجم التداول على منصتيهما خلال الأشهر الماضية.

وفي 7 أكتوبر، استثمرت شركة Intercontinental Exchange، المالكة لبورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE)، مبلغ 2 مليار دولار في Polymarket، لترتفع قيمة الشركة إلى 9 مليارات دولار.

وفي المقابل، جمعت Kalshi نحو 300 مليون دولار في جولة التمويل من الفئة D، لتصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، بمشاركة مستثمرين كبار مثل Sequoia Capital، وAndreessen Horowitz، وParadigm، وCapitalG، وCoinbase Ventures، وGeneral Catalyst، وSpark Capital.

وتأتي هذه الاستثمارات في وقت يشهد فيه قطاع أسواق التنبؤ نمواً متسارعاً، إذ بلغ حجم التداول الأسبوعي عبر المنصات مستوى قياسياً قدره 2.03 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وفقاً لبيانات منصة Dune.