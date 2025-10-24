مدير أصول تقليدي آخر ينضم إلى سباق صناديق ETF للعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 24 أكتوبر 2025 02:49 مساءً - في خطوة فاجأت المحللين، تقدمت شركة إدارة الأصول العملاقة T. Rowe Price المعروفة بحذرها واستثماراتها التقليدية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار بطلب لإدراج صندوق تداول عملات مشفرة نشط في الولايات المتحدة.

وقدّمت الشركة يوم الأربعاء نموذج S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لإطلاق صندوقها الجديد الذي قد يغيّر تركيزها الاستثماري القائم على صناديق الاستثمار المشتركة، وهي فئة أصول شهدت تدفقات خارجة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات خلال الشهر الماضي.

ووفقاً للبيان المقدم، من المتوقع أن يحتفظ الصندوق بما بين خمس إلى خمس عشرة عملة مشفرة مؤهلة وفقاً لمعايير الإدراج العامة للجنة الأوراق المالية والبورصات، وتشمل البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) وسولانا (SOL) وXRP.

المصدر: Cointelegraph

وصف نيت جيراسي، رئيس شركة NovaDius Wealth Management، هذا التقديم بأنه جاء “من خارج التوقعات”، مشيراً إلى أن مديري الأصول التقليديين مثل T. Rowe، الذين فاتهم قطار الجيل الأول من صناديق ETF المشفرة، يسارعون الآن لإيجاد موطئ قدم في هذا السوق المتنامي.

وبدوره، وصف إريك بالكوناس، محلل صناديق ETF في بلومبرغ، هذه الخطوة بأنها “شبه صادمة”، مشيراً إلى أن T. Rowe، التي تدير أصولاً تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، ركزت طوال تاريخها الممتد على مدى 87 عاماً على صناديق الاستثمار المشتركة.

وقال بالكوناس:

“لم أكن أتوقع ذلك، لكن يمكنني فهمه يبدو أن هناك سباقاً محموماً على هذه الساحة أيضاً.”

توزيع الأصول لن يعتمد فقط على حجم السوق

يهدف الصندوق المقترح من T. Rowe إلى تجاوز أداء مؤشر FTSE Crypto US Listed Index، حيث سيتم تحديد أوزان الأصول استناداً إلى العوامل الأساسية، والتقييم، والزخم، وفقاً للبيان المقدم.

ومن بين العملات المؤهلة للإدراج في الصندوق: كاردانو (ADA) وأفالانش (AVAX) ولايتكوين (LTC) ودوجكوين (DOGE) وهيديرا (HBAR) وبيتكوين كاش (BCH) وتشين لينك (LINK) وستيلر (XLM) وشيبا إينو (SHIB).

ويختلف صندوق العملات المشفرة النشط من T. Rowe عن العديد من طلبات صناديق ETF الأخرى التي تركز على عملة واحدة والتي تنتظر حالياً موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ومع ذلك، فقد تم تعليق جميع هذه الطلبات بما في ذلك طلبات خاصة بعملات LTC وSOL وXRP بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر، والذي دخل يومه الثاني والعشرين.

وكان أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيفن هاسيت، قد صرّح يوم الاثنين بأن الإغلاق الحكومي “من المرجح أن ينتهي خلال هذا الأسبوع.”

T. Rowe تجاهلت العملات المشفرة في 2021 لكنها لم تستبعدها كلياً

قبل أكثر من أربع سنوات ونصف، قال الرئيس التنفيذي السابق لـ T. Rowe، ويليام سترومبرغ، إن العملات المشفرة لا تزال في “بداياتها الأولى” عندما سُئل عما إذا كانت الشركة ستستثمر فيها.

“نحن في مرحلة مبكرة جداً، وأتوقع أن يتطور هذا المجال بوتيرة جيدة، لكنه سيستغرق سنوات حتى يتبلور بالكامل.”