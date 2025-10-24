السلطات التايلاندية تداهم موقع مسح قزحية العين التابع لمشروع World في أحدث متاعب سام ألتمان

تام شمس - الجمعة 24 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - يواجه مشروع الهوية الرقمية World، الذي أطلقه الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، والمعروف سابقاً باسم Worldcoin، أزمة جديدة في تايلاند، بعدما داهمت السلطات المحلية موقعاً يُزعم أنه يُستخدم لمسح قزحيات العيون تابعاً للمنصة.

وأعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) يوم الجمعة أنها نفذت عملية مشتركة مع مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية (CCIB) لمداهمة موقع مرتبط بخدمات تداول رمز WLD.

يُعد رمز WLD العملة المشفّرة الأصلية لمشروع World، حيث يتم توزيعها على المستخدمين المؤهلين الذين يحصلون على هوية World ID مقابل التحقق من هويتهم عبر مسح قزحية العين في نقاط المسح التابعة للمنصة والمعروفة باسم Orbs.

ووفقاً لبيانات World، تدير المنصة 102 موقعاً لمسح القزحية في تايلاند.

العمل دون ترخيص

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات ومكتب الجرائم الإلكترونية إن مزوّد خدمات تداول رموز WLD ربما انتهك قوانين الأصول الرقمية المحلية من خلال ممارسة أنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي.

“قام المحققون باعتقال المشتبه بهم لارتكابهم المخالفة، وستُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية ذات الصلة”، جاء في بيان اللجنة.

المصدر: لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية

من جانبها، قالت منصة World إنها توزع رموز WLD فقط في الولايات القضائية التي تسمح قوانينها بذلك.

“تخضع أهلية الحصول على رموز WLD لعوامل متعددة مثل الموقع الجغرافي والعمر وغيرها”، وفق ما ورد في موقع المشروع، مضيفةً أن الشركة غير مسؤولة عن توفر رموز WLD في المنصات الخارجية، سواء كانت مركزية أو لامركزية.

وقد تواصل موقع Cointelegraph مع شركة Tools of Humanity، المطوّر الرئيسي لمشروع World، للتعليق على الحادثة، لكنه لم يتلقَّ رداً حتى وقت النشر.

منذ إطلاق المشروع في يوليو 2023، واجه World عدة تحديات تنظيمية في دول مختلفة حول العالم.

ففي مايو الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا أنها تحقق مع مشغلي World المحليين، مشيرةً إلى أنشطة مشبوهة ومخالفات في التسجيل. وردّت المنصة آنذاك بإيقاف خدمات التحقق طوعاً إلى حين توضيح متطلبات التراخيص والتصاريح ذات الصلة.

كما أعربت حكومات كل من ألمانيا وكينيا والبرازيل سابقاً عن مخاوف تتعلق بمخاطر محتملة على أمن البيانات البيومترية لمستخدمي تطبيق World App.