مشروع Fetch.ai وOcean Protocol يتوصلان إلى اتفاق لإعادة رموز FET بقيمة 120 مليون دولار لتجنّب معركة قانونية

تام شمس - الجمعة 24 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - يبدو أن النزاع بين Fetch.ai ومؤسسة Ocean Protocol يقترب من نهايته، إذ يسعى الطرفان إلى التوصل إلى تسوية ودّية دون التصعيد إلى مواجهة قانونية شاملة.

يوم الخميس، أعلنت Fetch.ai أنها ستسحب جميع الدعاوى القانونية المعلّقة ضد مؤسسة Ocean Protocol إذا أعادت الأخيرة 286 مليون رمز من عملة Fetch.ai المُرمزة (FET)، والتي يُزعم أنه تم بيعها خلال عملية اندماج بين الطرفين.

وقال همايون شيخ، الرئيس التنفيذي لـFetch.ai، خلال بث مباشر عبر X Spaces يوم الخميس:

“هم ينتظرون منا مقترحاً قانونياً لإعادة الرموز.”

“يمكنك أن تحصل على رسالتي غداً. العرض بسيط: أعيدوا الرموز لمجتمعي، وسأسحب جميع الدعاوى القانونية.”

وأضاف شيخ أنه مستعد لتحمّل التكاليف القانونية للعقد الجاري، الأمر الذي سيسهّل استعادة الرموز.

المصدر: Fetch.ai

وقال بروتوكول GeoStaking، وهو عقد تحقق قائم على FET ساعد في التوسط في الاتفاق، إن Ocean Protocol ستوافق على إعادة الرموز بمجرد استلامها العرض الرسمي مكتوباً.

وأشار شيخ إلى أن العرض الرسمي قد يتم تقديمه كتابياً في أقرب وقت يوم الجمعة، مضيفاً أن الاتفاق سيسمح للطرفين بتسوية الخلافات دون اللجوء إلى دعوى قضائية طويلة الأمد قد تضر بسمعة الطرفين ووضعهما المالي.

وجاء هذا المقترح الجديد بعد أيام من عرض شيخ مكافأة قدرها 250,000 دولار مقابل معلومات حول موقّعي المحفظة متعددة التواقيع التابعة لـOceanDAO وعلاقتهم بمؤسسة Ocean Protocol.

المصدر: Humayun Sheikh

تُعرف المحفظة متعددة التواقيع بأنها محفظة عملات مشفرة تتطلب أكثر من توقيع واحد لتنفيذ المعاملات، ما يمنحها طبقة إضافية من الأمان والرقابة المشتركة.

اتهامات ضد Ocean Protocol بتصريف رموز بقيمة 120 مليون دولار

رغم نفي Ocean Protocol مزاعم إساءة استخدام الرموز، تُظهر بيانات البلوكشين أن محفظة متعددة التواقيع مرتبطة بـOcean Protocol قامت بتحويل نحو 661 مليون رمز OCEAN إلى 286 مليون رمز FET، بلغت قيمتها نحو 120 مليون دولار آنذاك، وفقاً لمنصة تحليل البيانات Bubblemaps.

وشمل ذلك نقل 160 مليون رمز FET إلى منصة Binance، و109 ملايين رمز أخرى إلى شركة GSR Markets.

المصدر: Bubblemaps

يُذكر أن Ocean Protocol انسحبت من تحالف الذكاء الفائق الاصطناعي (ASI) في 9 أكتوبر دون أن تُشير إلى هذه التحويلات الرمزية.

ومنذ إعلان إنشاء تحالف ASI في مارس 2024، انخفض سعر رمز FET بأكثر من 93%، من ذروته عند 3.22 دولار إلى نحو 0.26 دولار وقت كتابة الخبر.

ومع ذلك، أوضح بروس بون، مؤسس Ocean Protocol، أن هذا الانخفاض لم يكن نتيجة انسحاب المشروع من التحالف، بل بسبب ظروف السوق العامة وتقلبها، مضيفاً في تدوينة نُشرت الخميس:

“كان الانخفاض بنسبة 93% نتيجة شعور السوق العام والتقلبات، وسحب كلٍّ من SingularityNet وFetch السيولة من المجتمع عبر بيع أكثر من 500 مليون دولار من رموز FET وهي صفقة متهورة (TRNR) فشلت في توقع انخفاض سوق العملات المشفرة بأكثر من 45%.”

وأضاف بون أن “Ocean قررت أنها لا تستطيع، من منطلق الضمير، البقاء ضمن تحالف ASI”، مؤكداً أنه سينشر قريباً رداً تفصيلياً “نقطة بنقطة” على جميع الاتهامات الأخيرة.