حزب خافيير ميلي الصديق للعملات المشفّرة يفوز في الانتخابات النصفية الأرجنتينية

تام شمس - الاثنين 27 أكتوبر 2025 10:40 مساءً - فاز حزب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، المعروف بمواقفه الداعمة للعملات المشفّرة، في الانتخابات النصفية، ما عزّز موقعه كأحد أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر 2027، ودعم في الوقت نفسه استمرار توجهاته نحو سياسات السوق الحرة.

وبحسب صحيفة La Nacion المحلية، حصل حزب “لا ليبرتاد أڤانزا” الذي يقوده ميلي على 40.68% من الأصوات بعد فرز نحو 99% منها، متفوقًا على الحزب البيروني، وشمل ذلك فوزه في مقاطعة بوينس آيرس، التي كانت تاريخيًا معقلًا للحزب البيروني.

وتُعدّ النتيجة تحوّلًا لافتًا مقارنة بشهر سبتمبر، عندما خسر حزب ميلي انتخابات المقاطعة ذاتها بفارق كبير. وربما يُعزى هذا التقدّم جزئيًا إلى اتفاق مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار بين الأرجنتين والولايات المتحدة، ما عزّز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل حالة من عدم اليقين الداخلي.

ورغم أن الحزب البيروني ما يزال يحتفظ بأغلبية المقاعد في البرلمان، فإن هذه النتيجة تؤكد أن ميلي سيظل مرشحًا رئاسيًا بارزًا في انتخابات عام 2027.

المصدر: La Libertad Avanza

بصفته اقتصاديًا سابقًا، ركّز ميلي جهوده على تعزيز حرية الأسواق وخفض معدلات التضخم وتقليص تدخّل الدولة في الاقتصاد.

وفي ديسمبر 2023، لعب دورًا في إضفاء الشرعية على العقود التجارية التي تُسوى بعملة البيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفّرة، ما عُدّ خطوة تاريخية في البلاد.

فضيحة “ليبرا” تُضعف الثقة الشعبية

لكن إنجازاته في مجال تنظيم العملات المشفّرة تراجعت في ظل فضيحة الفساد المتعلقة بعملة “ليبرا” (LIBRA) في فبراير الماضي.

فقد ارتفعت قيمة العملة، التي أطلقتها شركة Kelsier Ventures برئاسة هايدن ديفيس، إلى 4.6 مليارات دولار بعد منشور مثير للجدل على منصة X (تويتر سابقًا) من حساب ميلي أشار فيه إلى العملة، قبل أن تنهار قيمتها بنسبة 94% خلال ساعات قليلة، ما أثار اتهامات بالتداول الداخلي والتلاعب في السوق.

وأقرّ ميلي بأنه “شارك المعلومات” حول العملة في المنشور المذكور، لكنه أصرّ على أنه لم يروّج لها أو يستفد منها.

ومنذ ذلك الحين، برّأت هيئة مكافحة الفساد الأرجنتينية ميلي من أي مخالفات أو تورط مباشر في القضية.

تراجع شعبيته رغم الانتصار السياسي

وفقًا لبيانات منصة استطلاعات الرأي الأرجنتينية Zuban Córdoba، تراجعت نسبة تأييد ميلي من 47.3% في نوفمبر إلى 41.6% في مارس نتيجة تداعيات فضيحة العملة المشفّرة.

وأظهرت بيانات أكتوبر الأخيرة من الجهة ذاتها أن 63.2% من الأرجنتينيين لديهم نظرة سلبية تجاه ميلي أي بزيادة أكثر من 21 نقطة مئوية منذ مارس.

لكن من الجدير بالذكر أن مؤسسة Zuban Córdoba معروفة بمواقفها النقدية تجاه السياسات اليمينية المتطرفة والليبرتارية التي يتبناها ميلي.