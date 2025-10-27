عملة Zcash ترتفع بنسبة 30% بعد توقع آرثر هايز وصولها إلى 10,000 دولار

تام شمس - الاثنين 27 أكتوبر 2025 10:40 مساءً - قفزت عملة Zcash التي تركّز على الخصوصية بنسبة 30% خلال 24 ساعة بعد أن توقّع رائد الأعمال في مجال العملات المشفّرة آرثر هايز أن يصل سعرها في النهاية إلى 10,000 دولار.

وارتفع سعر العملة من 272 دولارًا إلى ذروة بلغت 355 دولارًا خلال ساعات من نشر هايز توقعه المتفائل في منشور على منصة X يوم الأحد، لتتفوق بذلك على جميع العملات ضمن أعلى 50 عملة من حيث القيمة السوقية في الفترة ذاتها.

وليس هذا أول توقّع من هايز يرتبط بارتفاع سعر عملة معينة؛ ففي مؤتمر WebX 2025 في طوكيو خلال أغسطس الماضي، صرّح بأن رمز HYPE الخاص بمنصة Hyperliquid قد يرتفع بمقدار 126 ضعفًا خلال ثلاث سنوات، ما أدى إلى ارتفاع فوري بنسبة 4% في سعر HYPE.

المصدر: Arthur Hayes

تأييد هايز أشعل موجة FOMO بين المتداولين

توقّع المتداول AB Kuai Dong، المساهم في منصة Binance Square، في منشور على منصة X يوم الأحد، أن ارتفاع Zcash الأخير كان على الأرجح نتيجة تأثير هايز المباشر.

وأوضح أن “تأييد مستثمر أسطوري من وادي السيليكون” جعل الجميع يتبعون الاتجاه ويدخلون السوق، مما أدى إلى حالة من الهوس الشرائي (FOMO) استمرت طوال اليوم.

وفي السياق ذاته، اعترف المتداول Clemente، عضو مجلس إدارة شركة K9Strategy، بأنه دخل السوق بدافع الخوف من تفويت الفرصة، قائلاً:

“شعرت بخوف شديد من تفويت الصعود، ولم أستطع البقاء خارج هذه الموجة.”

المصدر: Clemente

ازدياد الاهتمام بالعملات التي تركّز على الخصوصية

في الوقت نفسه، أشار المتداول JonnyJpegs إلى أن الارتفاع قد يكون مرتبطًا بتزايد اهتمام المستثمرين بالعملات المرتبطة بالخصوصية، في ظل سعي الحكومات حول العالم إلى تقييد استخدام التشفير والتقنيات المماثلة.

وبحسب بيانات CoinGecko، فقد ارتفعت Zcash بنسبة 490% خلال 30 يومًا، وتجاوزت قيمة سوقية قدرها 5 مليارات دولار لأول مرة يوم الأحد.

أُطلقت Zcash في أكتوبر 2016، وهي تعتمد على دفتر أستاذ مشفّر باستخدام إثباتات عدم المعرفة (Zero-Knowledge Proofs)، وتتيح المعاملات إمّا أن تكون شفافة وقابلة للعرض العام أو مخفية بالكامل بحيث تبقى هوية المرسل والمستلم، إلى جانب المبلغ، سرية تمامًا.

أما العملة المنافسة Monero المُرمزة (XMR)، وهي أكبر عملة خصوصية من حيث القيمة السوقية، فقد ارتفعت أيضًا بنسبة 3.6% خلال 24 ساعة لتتداول عند 346 دولارًا، لكنها ما تزال محظورة أو مقيدة على معظم المنصات الكبرى مثل Binance وOKX وعدد من منصات التداول الأوروبية.