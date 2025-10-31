الشرطة الأسترالية تفكّ شيفرة محفظة مشفّرة وتصادر عملات رقمية بقيمة 5.9 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:58 صباحاً - تمكّنت الشرطة الأسترالية من فكّ نسخة احتياطية مشفّرة لمحفظة عملات رقمية تحتوي على 9 ملايين دولار أسترالي (5.9 ملايين دولار أمريكي).

وصفت مفوّضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت العملية بأنها “عمل معجزي” في كلمة ألقتها يوم الأربعاء، مشيدة بعالِم بيانات في جهازها أصبح يُعرف داخله باسم “كاسر خزائن العملات المشفّرة”.

خلال التحقيق في قضية “مجرم مزعوم على صلة بشبكات منظمة” جمع ثروة من العملات الرقمية من خلال بيع منتج تقني لمجرمين آخرين، عثرت الشرطة على ملاحظات محمية بكلمة مرور على هاتفه المحمول، كما اكتشفت صورة تحتوي على أرقام وكلمات عشوائية، بحسب باريت.

وأضافت باريت أن الأرقام كانت مقسّمة إلى ست مجموعات تضم أكثر من 50 تركيبة، وتمكّن فريق الأدلة الرقمية من تحديد أنها قد تكون مرتبطة بمحفظة عملات رقمية. وقد رفض المشتبه به تسليم مفاتيح محفظته، وهو ما يُعاقب عليه في أستراليا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقالت باريت:

“كنا نعلم أنه إذا لم نتمكن من فتح المحفظة، وإذا حُكم على الجاني المزعوم بالسجن، فسيخرج من السجن مليونيراً من أرباح الجريمة المنظمة وهذا بالنسبة لنا لم يكن مقبولاً.”

كيف تم فكّ الشيفرة

أدرك أحد علماء البيانات في الشرطة أن المشتبه به حاول “ابتكار فخ تشفيري” في طريقة عرض الأرقام. ولتفسير عبارة الاستعادة المؤلفة من 24 كلمة، كان على الباحث إزالة الرقم الأول من كل تسلسل.

وأوضح الباحث أن بعض السلاسل الرقمية “بدت غير منطقية وكأنها ليست مولّدة بواسطة الحاسوب”، مضيفاً أنها “بدت كأن إنساناً أضاف أرقاماً في بداية بعض التسلسلات”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها وحدة التحليل الرقمي التابعة للشرطة الفيدرالية الأسترالية في استعادة عملات رقمية. ففي قضية سابقة، ساعد العالِم نفسه في استرجاع أكثر من 3 ملايين دولار من الأصول الرقمية باستخدام تقنية فكّ شيفرة مختلفة.

في كلتا الحالتين، تمت مصادرة العملات المشفّرة من قبل قوة مهام مصادرة الأصول الجنائية التابعة للشرطة الفيدرالية. وإذا أمرت المحكمة بمصادرتها نهائياً، فسيتم تحويل الأموال إلى حساب تابع للكومنولث لتُعاد توزيعها من قبل وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لتمويل برامج مكافحة الجريمة.