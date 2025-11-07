تجار إيثريوم يتحولون إلى التفاؤل بينما يسيطر الخوف على بقية السوق

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:49 مساءً - أظهر متداولو إيثريوم (ETH) على وسائل التواصل الاجتماعي تفاؤلًا متزايدًا بعد أن شهدت العملة ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس، في وقت لا يزال فيه معظم سوق العملات المشفّرة غارقًا في الخوف وسط موجة تراجع أوسع.

وقالت منصة Santiment لتحليل بيانات السوق في منشور على منصة X إن الزيادة في التعليقات المتفائلة جاءت بعد أن اقترب سعر إيثريوم من 3,500 دولار، وهو ما فسّره المتداولون كإشارة إيجابية على أن العملة “عادت إلى المسار الصحيح”.

وسجّلت المنصة 2.7 تعليقًا متفائلًا مقابل كل تعليق متشائم حول إيثريوم، وهو أعلى مستوى من التحيز الإيجابي منذ يوليو الماضي.

“لقد تحوّل متداولو إيثريوم بسرعة من التشاؤم الشديد إلى التفاؤل المفرط”، قالت Santiment، مضيفةً أنه عندما ارتد السعر “تقريبًا إلى 3,500 دولار بالأمس، اعتبر الجمهور ذلك إشارة على أن الأصل عاد للنشاط من جديد.”

المصدر: Santiment

تراوح سعر إيثريوم بين 3,251 و3,451 دولارًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات CoinGecko، وكان يُتداول عند 3,323 دولارًا صباح الجمعة.

الحماس المفرط قد يأتي بنتائج عكسية

رأت Santiment أن زيادة الإيجابية حول إيثريوم قد تكون سلبية في النهاية، إذ “تميل الأسعار تاريخيًا إلى التحرك في الاتجاه المعاكس لتوقعات الجمهور.”

يوم الثلاثاء، سجّلت المنصة 0.86 تعليق متفائل مقابل كل تعليق متشائم عندما كان السعر عند 3,700 دولار ثاني أعلى مستوى من التشاؤم في السوق منذ أبريل.

“تاريخيًا، نريد أن نرى استمرار حالة الخوف وعدم اليقين كما كان الحال يوم الثلاثاء”، أوضحت Santiment، مشيرةً إلى أن “عمليات البيع ساعدت في تحفيز الارتفاع خلال الأيام الماضية، لكن الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) قد يوقف هذا الزخم الآن.”

المصدر: Santiment

وأضافت Santiment أن الإشارة الحقيقية للشراء ستظهر “عندما يُخفف المتداولون توقعاتهم بالعودة السريعة إلى 4,000 دولار، وعندما يهدأ التفاؤل المفرط مرة أخرى.”

بقية السوق لا تزال خائفة

لا يزال الشعور السائد في سوق العملات المشفّرة الأوسع يميل إلى الخوف، إذ استمر التراجع العام، الذي يعزوه المحللون إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعوامل اقتصادية كلية أخرى.

سجّل مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفّرة يوم الجمعة 24 من أصل 100، ما يشير إلى حالة “خوف شديد”، بعد أن حافظ على متوسط تصنيف “خوف” طوال الأسبوع الماضي.

وكان المؤشر قد انخفض يوم الثلاثاء بنسبة 50% إلى 21 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نحو سبعة أشهر بعدما انخفض سعر البيتكوين (BTC) مؤقتًا إلى ما دون 106,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

في الوقت نفسه، واصل سامسون مو، مؤسس شركة Jan3 للبنية التحتية الخاصة بالبيتكوين، نشر سلسلة من التعليقات المتفائلة على منصة X، مؤكدًا أن دورة صعود البيتكوين لم تبدأ بعد، وأن أمام السوق الكثير من الزخم الصاعد في الأفق.