نائبة محافظ بنك إنجلترا تحذّر من أن تخفيف قواعد تنظيم العملات المستقرة قد يهدد الاستقرار المالي

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 02:52 مساءً - حذّرت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا، من أن تخفيف القواعد التنظيمية للعملات المستقرة في المملكة المتحدة قد يؤدي إلى مخاطر على الاستقرار المالي وربما يتسبب في أزمة ائتمان.

وقالت بريدن في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء: “لدينا مجموعة مختلفة من المخاطر التي يجب إدارتها مع انتقالنا نحو إدخال هذا الشكل الجديد من المال.”

وأضافت الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة قادرة على مواكبة الولايات المتحدة في مجال تنظيم العملات المستقرة.

وقد وجّه قادة صناعة العملات الرقمية انتقادات لورقة التشاور التي أصدرها بنك إنجلترا يوم الاثنين، والتي تبنّت نهجًا أكثر صرامة من نظيره الأمريكي في ما يتعلق بتنظيم العملات المستقرة.

ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل قرار البنك الإبقاء على اقتراحه بتحديد سقف لحيازة الأفراد عند 10,000 جنيه إسترليني (26,300 دولار)، و10 ملايين جنيه إسترليني (13.1 مليون دولار) لمعظم الشركات.

وقالت بريدن إن هذا الإجراء من شأنه أن “يُخفّف الضغط على البنوك وعلى خلق الائتمان إلى النصف”، الناتج عن سحب العملاء لودائعهم المصرفية من أجل شراء العملات المستقرة. لكنها لم تحدد موعدًا لإمكانية رفع هذا القيد.

نما سوق العملات المستقرة ليصل إلى 312 مليار دولار في عام 2025، فيما تسعى العديد من الدول إلى اتباع نموذج الولايات المتحدة بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون GENIUS في وقت سابق من هذا العام، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين الابتكار الصناعي وحماية المستهلكين.

وقد اكتسبت المملكة المتحدة زخمًا تنظيميًا بعد اجتماع وزير الخزانة البريطاني رايتشل ريفز مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في سبتمبر، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن أنشطة العملات المشفرة والعملات المستقرة.

قاعدة “الاحتياطي 40%” مبرَّرة بعد أزمة Circle وSVB

اقترح بنك إنجلترا أيضًا إلزام مصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بنسبة 40% من الأصول الداعمة لرموزهم لدى البنك المركزي دون الحصول على فوائد عليها.

وقالت بريدن إن هذا الاقتراح “منطقي”، مشيرةً إلى حادثة فقدان عملة USDC (التي تصدرها Circle) ارتباطها بالدولار الأمريكي مؤقتًا في مارس 2023، عندما كان نحو 3.3 مليارات دولار من احتياطاتها مودعة في بنك سيليكون فالي (SVB) الذي انهار لاحقًا.

وأكد بنك إنجلترا أنه منفتح على المزيد من الملاحظات ويخطط لاستكمال النظام التنظيمي العام المقبل.

وسيتولى البنك تنظيم العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات اليومية، بينما ستنظم هيئة السلوك المالي (FCA) تلك المستخدمة في تداول العملات المشفرة.

في المقابل، أنهت شركتا Coinbase وBVNK البريطانية، وهي من أبرز الشركات العاملة في قطاع العملات المستقرة، صفقة بقيمة 2 مليار دولار يوم الثلاثاء، كانت ستُسهم في تعزيز اعتماد العملات المستقرة في المملكة المتحدة.