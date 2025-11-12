البنك الأمريكي SoFi يُطلق خدمات تداول العملات المشفرة لعملائه في الولايات المتحدة

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 02:52 مساءً - أطلق بنك SoFi Technologies، الحاصل على ترخيص وطني، خدمات تداول العملات المشفرة لعملائه في الولايات المتحدة، في خطوة تأتي مع وضوح أكبر في اللوائح التنظيمية التي سمحت للأسواق الرقمية باجتذاب اهتمام أوسع من المؤسسات المالية التقليدية.

وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، إن خدمتها الجديدة ستتيح تداول عشرات العملات المشفرة، من بينها البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH)، ضمن إطلاق تدريجي بدأ يوم الاثنين، على أن يتم توسيع الوصول إلى مزيد من العملاء خلال الأسابيع المقبلة.

المدير التنفيذي لـ SoFi، أنتوني نوتو، في مقابلة مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC، أن البنك يُعد الأول والوحيد على المستوى الوطني الذي يقدّم خدمات تداول العملات المشفرة للمستهلكين، موضحًا أن القرار جاء بعد أن خفّف مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) موقفه من كيفية تعامل البنوك مع الأصول الرقمية في مارس الماضي.

وقال نوتو:

“خلال العامين الماضيين، كان لدينا فجوة في مجال العملات المشفرة لم نكن نملك القدرة على الشراء أو البيع أو الحفظ ككيان مصرفي، لأن ذلك لم يكن مسموحًا به.”

انسحبت SoFi من قطاع العملات المشفرة في عام 2023 كشرط للحصول على الترخيص المصرفي وسط بيئة تنظيمية صارمة. لكنها عادت إلى السوق في يونيو 2025 بإطلاق خدمات الدفع الدولي التي تسمح بالتحويل بين العملات التقليدية والعملات المشفرة باستخدام تقنيات البلوكشين.

“البلوكشين والتشفير تقنيات دورة فائقة”

كشفت الشركة أيضًا عن خططها لإطلاق عملة مستقرة جديدة تحت اسم SoFi USD مدعومة بالدولار بنسبة 1:1، ودمج الأصول الرقمية في خدمات الإقراض والبنية التحتية للمدفوعات السريعة.

وقال نوتو:

“نؤمن بأن تقنيات البلوكشين والعملات المشفرة تمثل دورة تكنولوجية فائقة مثل الذكاء الاصطناعي، وستصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي بأكمله.”

الرئيس التنفيذي لبنك SoFi، أنتوني نوتو، خلال مقابلة مع قناة CNBC يوم الثلاثاء. المصدر:

كما حذر من المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة غير الصادرة عن البنوك، متسائلًا عن مكان حفظ الاحتياطيات ومدى تعرضها لمخاطر الائتمان أو المدة الزمنية.

“مجرد القول إن العملة مستقرة ومدعومة بالدولار لا يعني أن هذه الدولارات ستكون متاحة عندما يحين وقت التصفية.”

أعضاء SoFi يدعمون التحول نحو الأصول الرقمية

وفقًا لمنصة Business Quant، تمتلك SoFi أصولًا تزيد قيمتها عن 41 مليار دولار، فيما بلغت إيراداتها الصافية في الربع الثالث 962 مليون دولار، مع قاعدة عملاء تضم 12.6 مليون عضو.

وأشار نوتو إلى أن 60% من أعضاء البنك أبدوا اهتمامًا بالاستثمار في العملات المشفرة، مضيفًا أنه خصص نحو 3% من محفظته الشخصية للأصول الرقمية، خاصة البيتكوين.

وختم قائلًا:

“نحن نستثمر في تكنولوجيا وليست عملة. أشبّه الأمر بعام 1990 تخيّل لو أمكنك شراء قطعة من شبكة الإنترنت العالمية من خلال عملة رمزية تُدعى World Wide Web Coin. هذه الشبكات الآن هي بنية تحتية للاتصال والدفع والتطبيقات المستقبلية.”