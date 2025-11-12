Coinbase وشركة BVNK الناشئة للعملات المستقرة تنسحبان من صفقة بقيمة 2 مليار دولار

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - أفادت تقارير بأن شركة Coinbase وشركة BVNK الناشئة في مجال العملات المستقرة قد انسحبتا من صفقة استحواذ بقيمة 2 مليار دولار، كانت ستكون من بين أكبر الصفقات في تاريخ قطاع العملات المشفرة، وكان من شأنها أن تعزز بشكل كبير عروض Coinbase المؤسسية في مجال العملات المستقرة.

ذكرت مجلة Fortune يوم الثلاثاء أن القرار كان مشتركًا بين الطرفين، من دون توضيح الأسباب التي دفعت Coinbase وBVNK إلى إلغاء الصفقة. وكانت الشركتان قد وصلتا إلى مرحلة الفحص النافي للجهالة (Due Diligence) بعد توقيع اتفاق حصرية في أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم Coinbase لFortune:

“بعد مناقشة إمكانية الاستحواذ على BVNK، اتفق الطرفان بشكل متبادل على عدم المضي قدمًا”،

مضيفًا أن الشركة ستواصل استكشاف فرص أخرى.

كانت هذه الصفقة ستُعد ثاني أكبر عملية استحواذ لCoinbase بعد إتمام شرائها لبورصة المشتقات المشفرة Deribit مقابل 2.9 مليار دولار في أغسطس.

تأتي محاولة Coinbase لشراء شركة متخصصة في العملات المستقرة في وقت يتزايد فيه اهتمام وول ستريت بهذه الأصول، إذ بدأت شبكات الدفع الدولية مثل ويسترن يونيون وموني غرام وسويفت بدمج حلول العملات المستقرة ضمن خدماتها.

يشهد سوق العملات المستقرة البالغ حجمه 312 مليار دولار زخمًا تنظيميًا متصاعدًا بعد إقرار قانون GENIUS الأمريكي في يوليو، بينما قدرت وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل أن السوق قد ينمو إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.

الاستحواذ كان سيعزز إيرادات Coinbase من العملات المستقرة

كان من المتوقع أن تُسهم صفقة BVNK في زيادة حصة Coinbase من إيرادات خدمات العملات المستقرة، والتي بلغت 246 مليون دولار (نحو 19%) من إجمالي 1.9 مليار دولار حققتها الشركة في الربع الثالث من العام.

غير أن إلغاء الصفقة قد يمنح Coinbase مرونة مالية أكبر لاستهداف فرص استحواذ أخرى في مجال العملات المستقرة.

BVNK تعيد تقييم استراتيجيتها

في المقابل، تستعد BVNK لإعادة النظر في خياراتها بعد أن كانت أيضًا في مفاوضات مع شركة ماستركارد حول صفقة استحواذ محتملة في أكتوبر.

يُذكر أن Citi Ventures، الذراع الاستثماري لبنك سيتي غروب، إلى جانب Visa (المنافسة لماستركارد)، استثمرا في BVNK في مايو الماضي.

تأسست BVNK في أكتوبر 2021 في المملكة المتحدة على يد المدير التنفيذي جيسي هيمسون-ستراذرز، ومدير التقنية دونالد جاكسون، ومدير الأعمال كريس هارمس، وتقول الشركة إنها تعالج الآن أكثر من 20 مليار دولار من حجم المعاملات السنوي.