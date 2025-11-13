شركة BitFuFu السنغافورية لمعدّني البيتكوين عبر السحابة تضاعف إيرادات الربع الثالث مدفوعة بارتفاع الطلب

تام شمس - الخميس 13 نوفمبر 2025 07:46 مساءً - ضاعفت شركة BitFuFu، شركة تعدين البيتكوين السحابية التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، إيراداتها في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على التعدين السحابي وشراء المعدات، مع سعي المعدّنين إلى الاستفادة من ارتفاع سعر البيتكوين.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 100% ليصل إلى 180.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شكّل التعدين السحابي 122 مليون دولار من هذا الرقم، وفقًا لنتائج BitFuFu للربع الثالث الصادرة يوم الأربعاء.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة الطلب القوي على خدمات التعدين السحابي، وإقبال المستخدمين على شراء معدات التعدين، بالإضافة إلى التوسع المستمر في القدرة التشغيلية للتعدين.

BitFuFu تضاعف إيرادات الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي بفضل موجة الاهتمام بالتعدين السحابي. المصدر: BitFuFu

وتدير BitFuFu مزارع التعدين الخاصة بها، حيث تقوم بتعدين البيتكوين (BTC) مباشرة. كما تبيع أجهزة التعدين، وتوفّر خدمات الاستضافة، وتتيح للمستخدمين استئجار أو شراء القدرة التعدينية (hashrate) مقابل رسوم.

ارتفاع الطلب على التعدين السحابي بالتزامن مع زيادة القدرة التعدينية

ارتفع عدد مستخدمي التعدين السحابي لدى BitFuFu بأكثر من 40% ليصل إلى 641,526 مستخدمًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت مبيعات معدات التعدين 35 مليون دولار، مقارنة بـ 0.3 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ متوسط سعر البيتكوين في الربع الثالث من العام الماضي 61 ألف دولار، مقابل 114,500 دولار في الربع الثالث من هذا العام.

وقالت الشركة إن “هذا النمو يعكس الطلب القوي على أجهزة التعدين، مدعومًا باتجاه تصاعدي مستمر في أسعار البيتكوين.”

كما ارتفع معدل الهاش على الشبكة ليصل إلى 1.19 مليار مقارنة بـ 687.19 مليون قبل عام، بحسب منصة التحليلات Ycharts. ويتيح التعدين السحابي للمستخدمين تعدين العملات المشفرة دون الحاجة إلى صيانة أو ترقية الأجهزة بأنفسهم.

التعدين المباشر للبيتكوين يساهم أيضًا في تعويض الأرباح

اتجه العديد من معدّني البيتكوين إلى تحويل قدراتهم نحو خدمات الذكاء الاصطناعي والاستضافة عالية القدرة بعد عملية التنصيف في أبريل 2024 التي خفّضت مكافآت التعدين.

ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ BitFuFu، ليو لو، إن الاستمرار في التعدين الذاتي للبيتكوين لا يزال يساهم في نمو الشركة وإيراداتها.

وأوضح: “تُظهر نتائجنا القوية في الربع الثالث مزايا نموذجنا ثنائي المحركات، الذي يجمع بين الإيرادات المتكررة من التعدين السحابي والمشاركة المباشرة في ارتفاع سعر البيتكوين عبر عمليات التعدين الذاتي.”

وأضاف: “هذا النموذج يمنحنا أدوات متعددة لإدارة التقلبات والحفاظ على الربحية عبر الدورات، كما أن ميزانيتنا القوية تتيح لنا مرونة الاستثمار في المجالات ذات العوائد الأكثر جاذبية.”

وبلغ إجمالي ما قامت BitFuFu بتعدينه في الربع الثالث 174 بيتكوين، كما زادت إجمالي ممتلكاتها بنسبة 19% لتصل إلى 1,962 عملة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.