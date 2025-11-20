Coinbase تطلق قروضًا مدعومة بالإيثر مع تجاوز الإقراض على السلسلة حاجز 1.25 مليار دولار

تام شمس - الخميس 20 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - أطلقت منصة Coinbase قروضًا مضمونة بالإيثر لمستخدميها في الولايات المتحدة، ما يسمح لهم باقتراض عملة USDC مقابل ممتلكاتهم من ETH دون الحاجة إلى بيعها، وذلك عبر منتج جديد يعمل على شبكة Base وبالاعتماد على بروتوكول Morpho.

وقالت Coinbase إن المنتج متاح في معظم الولايات الأمريكية باستثناء نيويورك، مع معدلات فائدة متغيرة ومخاطر تصفية تعتمد على ظروف السوق. ويمكن للمستخدمين اقتراض ما يصل إلى مليون دولار من عملة USDC المستقرة.

تخطط Coinbase لتوسيع البرنامج ليشمل أصولًا أخرى، من بينها قروض مدعومة برمز الإيثر المحصص الخاص بها cbETH.

ويأتي المنتج الجديد بالتعاون مع Morpho، وهو بروتوكول إقراض لامركزي. وكانت Coinbase قد دمجت Morpho في تطبيقها في سبتمبر، حيث منحت المستخدمين عوائد تصل إلى 10.8% على مدخراتهم من USDC.

وبحسب بيانات Dune، تجاوزت أسواق الإقراض على السلسلة التابعة لCoinbase 1.25 مليار دولار من حجم القروض الصادرة، مدعومة بما يقرب من 1.37 مليار دولار من الضمانات المودعة. ويوجد نحو 810 ملايين دولار من القروض النشطة، بينما يحتفظ أكثر من 13,500 محفظة بمراكز اقتراض مفتوحة.

Coinbase تسرّع توسّعها

غيّر الموقف المؤيد للعملات المشفرة من إدارة ترامب المشهد التنظيمي في الولايات المتحدة. فبعد أن أقرّ قانون GENIUS قواعد واضحة للعملات المستقرة في يوليو، سرّعت Coinbase توسعها عبر إطلاق منتجات وشراكات واستحواذات جديدة.

في أكتوبر، استحوذت Coinbase على Echo مقابل 375 مليون دولار. المنصة، التي أسسها المستثمر في العملات المشفرة جوردان فيش، تتيح للمجتمعات تمويل المشاريع والشركات الناشئة في مراحلها الأولى.

وفي الشهر ذاته، أعلنت المنصة عن إتاحة التحصيص لمستخدمي نيويورك، كما تعاونت مع Citigroup لمساعدة البنك على تبسيط حركة الأموال بين العملات الرقمية والتقليدية لعملائه.

وفي 10 نوفمبر، كشفت Coinbase عن منصة جديدة لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO)، مما يعيد للمستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة إمكانية المشاركة في الطروحات الأولية ضمن إطار منظّم لأول مرة منذ عام 2018. وتخطط المنصة لإدراج نحو طرح واحد شهريًا، بدءًا من بيع توكن Monad يوم الاثنين.

وفي يوم الخميس، نشرت الباحثة التقنية جين مانشون وونغ على منصة X أن Coinbase تعمل على موقع لأسواق التوقعات، ويبدو أنه مدعوم من منصة Kalshi.