تسبب شركة Citadel في موجة غضب بعد مطالبتها هيئة الأوراق المالية بتنظيم أسهم DeFi المرمّزة

تام شمس - الخميس 4 ديسمبر 2025 03:39 مساءً - أثار صانع السوق Citadel Securities جدلًا واسعًا بعد أن أوصى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بتشديد الضوابط على التمويل اللامركزي (DeFi) عندما يتعلق الأمر بتداول الأسهم المرمّزة، في خطوة اعتبرها مستخدمو العملات المشفرة هجومًا مباشرًا على الابتكار.

في رسالة وجّهتها الشركة إلى الهيئة يوم الثلاثاء، قالت Citadel إنه لا ينبغي منح مطوّري DeFi ومبرمجي العقود الذكية ومقدّمي المحافظ ذاتية الحفظ أي “إعفاءات واسعة” تسمح لهم بتقديم خدمات تداول الأسهم الأميركية المرمّزة.

ورأت أن منصّات التداول اللامركزية على الأرجح تندرج قانونيًا تحت تعريف “البورصة” أو “الوسيط-التاجر”، وبالتالي يجب أن تخضع للوائح الأوراق المالية عند التعامل بالأسهم المرمّزة.

وقالت الشركة في رسالتها:

“منح إعفاءات واسعة لتسهيل تداول الأسهم المرمّزة عبر بروتوكولات DeFi سيخلق نظامين تنظيميّين منفصلين لتداول الورقة المالية نفسها. هذه النتيجة تتعارض تمامًا مع النهج المحايد تقنيًا الذي يتبعه قانون البورصات.”

وقد جاءت الرسالة استجابة لطلب الـ SEC ملاحظات حول كيفية تنظيم الأسهم المرمّزة، لكنها سرعان ما أثارت ردود فعل غاضبة من مجتمع الكريبتو ومنظمات الدفاع عن الابتكار في البلوكشين.

مجتمع العملات المشفرة وجمعية البلوكشين يردّان

كتب المحامي وعضو مجلس إدارة Blockchain Association جيك تشيرفينسكي ساخرًا:

“من كان يعتقد أن Citadel ستعارض الابتكار الذي يُزيل الوسطاء الجشعين من النظام المالي؟… آه صحيح، كل شخص في الكريبتو.”

أما مؤسس Uniswap، هايدن آدامز، فعلق:

“منطقي أن ملك صانعي السوق التقليديين المظلمين لا يحب التكنولوجيا مفتوحة المصدر من نظير إلى نظير والتي تخفّض عوائق الوصول للسيولة.”

وقالت سامر ميرسنجر، الرئيس التنفيذي لـ Blockchain Association، إن “تنظيم مطوّري البرمجيات كما لو كانوا وسطاء ماليين سيقوّض القدرة التنافسية للولايات المتحدة، ويدفع الابتكار إلى الخارج، ولن يساهم إطلاقًا في حماية المستثمرين.”

وأضافت الجمعية في منشور آخر:

“نحث الـ SEC على رفض هذا النهج المفرط وغير القابل للتطبيق، والتركيز بدلًا من ذلك على الوسطاء الحقيقيين الذين يقفون بين المستخدمين وأصولهم.”

SIFMA تطالب أيضًا بعدم منح DeFi أي استثناءات

أصدرت رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (SIFMA) بيانًا مشابهًا يوم الأربعاء، قالت فيه إنها تدعم الابتكار لكنها تؤكد أن الأوراق المالية المرمّزة يجب أن تخضع لنفس قواعد حماية المستثمر التقليدية.

وأشار البيان إلى أن الاضطرابات الأخيرة في أسواق الكريبتو، ومنها انهيار أكتوبر السريع، “تذكير مناسب بأهمية الأطر التنظيمية الراسخة”.

وتتماشى هذه المواقف مع دعوات الاتحاد العالمي للبورصات في نوفمبر، الذي حضّ الـ SEC على رفض منح أي “استثناء ابتكاري” للجهات التي ترغب في تقديم أسهم مرمّزة عبر البلوكشين.

بهذا، يجد قطاع DeFi نفسه أمام جبهة تنظيمية متشددة تقودها أكبر مؤسسات وول ستريت، بينما يستمر المدافعون عن الكريبتو في التحذير من أن مثل هذه المقترحات تهدد مستقبل الابتكار المفتوح المصدر في الولايات المتحدة.