شبكة ZKsync Lite أول Rollup يعمل بتقنية المعلومات الصفرية على إيثريوم تتوقف نهائياً في 2026

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 07:51 مساءً - أعلنت فريق ZKsync أن شبكة ZKsync Lite أول شبكة rollup تعتمد على الإثباتات الصفرية (ZK) على إيثريوم سيتم إيقافها خلال عام 2026 بعد أن "أدّت الغرض الذي أُنشئت من أجله".

وقالت ZKsync في منشور على X يوم الأحد:

"في عام 2026، نخطط لإيقاف ZKsync Lite (المعروفة أيضاً باسم ZKsync 1.0)، أول ZK-rollup أطلقناه على إيثريوم. هذا إيقاف تدريجي ومنظّم لنظام أنهى مهمته، ولن يؤثر في أي من أنظمة ZKsync الأخرى".

وأضاف الفريق أن ZKsync Lite "كانت دليلاً مفصلياً على المفهوم، وأثبتت صحة أفكار أساسية لبناء أنظمة ZK قابلة للإنتاج"، مؤكداً:

"لقد أدّت دورها: إثبات ما هو ممكن وتمهيد الطريق للجيل التالي".

أُطلقت ZKsync Lite في عام 2020 على يد شركة Matter Labs، وصُممت للمعاملات السريعة وسكّ الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). لكنها لم تدعم العقود الذكية، ما قيّد استخدامها.

كانت الشبكة الأولى التي تستخدم إثباتات الصلاحية، ما يسمح بالتحقق الفوري من صحة المعاملة قبل تجميعها وإرسالها إلى شبكة إيثريوم الرئيسة للتأكيد النهائي.

وأوقفت Matter Labs تطوير ZKsync Lite في أوائل 2023 بعد إطلاقها ZKsync Era النسخة المبنية على zkEVM التي تدعم العقود الذكية.

وأكّدت ZKsync أنه لا توجد أي إجراءات عاجلة مطلوبة من مستخدمي ZKsync Lite، وأن الشبكة ما تزال تعمل بشكل طبيعي. وأضافت: "الأموال آمنة، وستستمر عمليات السحب إلى Layer 1 طوال العملية".

كذلك، لن تتأثر منتجات ZKsync الأخرى، مع وعد بنشر "تفاصيل ومواعيد واضحة وإرشادات للهجرة قريباً" فيما يخص ZKsync Lite.

وتُظهر بيانات DeFiLlama أن الشبكة تحتفظ بما يقل قليلاً عن 50 مليون دولار من الأصول المربوطة، لكن بيانات L2BEAT تشير إلى أنها شهدت أكثر من 330 عملية فقط خلال اليوم الماضي.

وفي المقابل، تُظهر DeFiLlama أن قيمة ZKsync Era المقفلة في التمويل اللامركزي تبلغ 36.4 مليون دولار، بينما يشير L2BEAT إلى أكثر من 22,000 عملية مستخدم خلال اليوم الماضي.

وقد تشهد شبكة ZKsync تغييرات إضافية؛ إذ اقترح الشريك المؤسس أليكس غلوتشوفسكي الشهر الماضي إعادة هيكلة رمز الحوكمة ZK لإعطائه "منفعة اقتصادية" وربط قيمته برسوم الشبكة.