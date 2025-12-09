رئيس مكتب OCC: “لا مبرّر” لمعاملة البنوك والعملات المشفّرة بشكل مختلف

تام شمس - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:53 صباحاً - قال جوناثان رئيس مكتب مراقب العملة (OCC) في الولايات المتحدة، إن شركات العملات المشفّرة الساعية للحصول على ترخيص بنك اتحادي يجب ألّا تُعامل بشكل مختلف عن المؤسسات المالية الأخرى.

وخلال حديثه في مؤتمر حول البلوكتشين يوم الاثنين، أوضح غولد أن بعض المتقدمين الجدد للحصول على تراخيص في مجالات التكنولوجيا المالية أو الأصول الرقمية قد يُنظر إليهم على أنهم يقدمون أنشطة جديدة للبنوك الوطنية الموثوقة، لكنه أشار إلى أن "خدمات الحفظ والأمان موجودة إلكترونياً منذ عقود".

وأضاف: "لا يوجد ببساطة أي مبرّر للنظر إلى الأصول الرقمية بطريقة مختلفة". وتابع: "ومن المهم أيضاً ألّا نحصر البنوك، بما فيها البنوك الوطنية الموثوقة الحالية، في تقنيات أو نماذج أعمال تنتمي إلى الماضي".

يُذكر أن OCC ينظّم البنوك الوطنية وقد اعتبر سابقاً شركات العملات المشفّرة مصدراً للمخاطر على النظام المصرفي. ولا يوجد حالياً سوى مصرفين مشفّرين يحملان ترخيص OCCAnchorage Digital (منذ 2021) و Erebor (حصل على ترخيص أولي في أكتوبر).

يجب أن يكون للعملات المشفّرة “مسار للإشراف”

قال غولد إن النظام المصرفي لديه "القدرة على التطوّر من التلغراف إلى البلوكتشين".

وأضاف أن OCC تلقّى 14 طلباً لإنشاء بنك جديد حتى الآن هذا العام من ضمنها طلبات من جهات تعمل في أنشطة رقمية أو مبتكرة وهو رقم يقارب مجموع الطلبات المشابهة التي تلقّاها المكتب خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وقال: "يساعد منح التراخيص على ضمان استمرار النظام المصرفي في مواكبة تطوّر التمويل ودعم الاقتصاد الحديث".

وتابع: "ولهذا يجب أن يكون لدى الجهات التي تمارس أنشطة تشمل الأصول الرقمية أو التقنيات الجديدة مسار واضح لتصبح بنوكاً خاضعة للإشراف الفدرالي".

غولد يقلّل من مخاوف البنوك

أشار غولد إلى أن بعض البنوك ومجموعات الضغط المالية أعربت عن مخاوف بشأن منح تراخيص مصرفية لشركات العملات المشفّرة وقدرة OCC على الإشراف عليها.

وقال: "هذه المخاوف قد تعرقل الابتكارات التي يمكن أن تخدم عملاء البنوك بشكل أفضل وتدعم الاقتصادات المحلية".

وأضاف: "يمتلك مكتب OCC سنوات من الخبرة في الإشراف على بنك وطني موثوق أصيل يعمل في مجال العملات المشفّرة منذ تأسيسه".

وأوضح غولد أن الجهة التنظيمية "تسمع بشكل شبه يومي من البنوك الوطنية الحالية حول مبادراتها الخاصة بتطوير منتجات وخدمات مبتكرة".

وختم بالقول: "كل ذلك يعزز ثقتي في قدرة OCC على الإشراف بفعالية على الوافدين الجدد وكذلك على أنشطة البنوك الحالية، وبطريقة عادلة ومتوازنة".