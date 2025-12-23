فيديو لهاغيمان يثير تكهنات في مجلس الشيوخ مع شغور مقعد لاميس في وايومنغ

تام شمس - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - أثارت النائبة عن ولاية وايومنغ هارييت هاغيمان موجة من التكهنات بشأن احتمال ترشحها لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2026، بعدما نشرت مقطع فيديو غامضًا بعد أيام من إعلان السيناتورة سينثيا لاميس أنها لن تسعى لإعادة انتخابها.

ويظهر في المقطع، الذي لا تتجاوز مدته خمس ثوانٍ، ظهور هاغيمان مرفقًا بكلمة واحدة فقط: "قريبًا". وقد أنهى هذا المنشور حالة صمت امتدت لأشهر على حسابها، وعزّز الاعتقاد بأنها تضع نصب عينيها المقعد الشاغر الذي ستتركه لاميس.

لطالما كان مقعد وايومنغ في مجلس الشيوخ صوتًا موثوقًا في الدفع نحو الوضوح التنظيمي لصناعة العملات الرقمية، من تشريعات هيكلة السوق وتنظيم العملات المستقرة إلى قضايا الوصول إلى الخدمات المصرفية. ومن سيخلف لاميس سيكون له دور حاسم في تحديد ما إذا كانت العملات الرقمية ستحتفظ بداعم صريح داخل مجلس الشيوخ.

تغريدة هاغيمان أجّجت التكهنات حول استهدافها مقعد وايومنغ الشاغر في مجلس الشيوخ، المعروف بدعمه لملفات العملات الرقمية. المصدر: هارييت هاغيمان

حليفة للعملات الرقمية تغادر المشهد

من المتوقع أن تتقاعد لاميس مع نهاية ولايتها، ما يعني خروج واحدة من أبرز حلفاء الأصول الرقمية في مجلس الشيوخ، في وقت يقترب فيه المشرّعون من التصويت على تشريعات محورية تتعلق بهيكلية السوق.

وقد بنت لاميس سمعة وطنية بصفتها صوتًا مؤيدًا للعملات الرقمية، إذ تبنّت البيتكوين في وقت مبكر، وشاركت في رعاية مبادرات تشريعية تُعد على نطاق واسع داعمة لصناعة البلوك تشين، من بينها "قانون الابتكار المالي المسؤول" ومشروع "قانون الوضوح الأميركي" الجاري بحثه.

ويترك انسحابها المرتقب فراغًا في مجلس بات يلعب دورًا مركزيًا في قرارات تتعلق بالإشراف على منصات التداول، وتنظيم العملات المستقرة، وإتاحة الخدمات المصرفية لشركات التشفير.

سجل هاغيمان وتطلعات قطاع التشفير

بصفتها النائبة الوحيدة لوايومنغ في مجلس النواب، ركّزت هاغيمان حتى الآن على قضايا محافظة أوسع، مثل حقوق الوالدين في التعليم، ومعارضة التوسع الفيدرالي، ودعم سياسات الطاقة المؤيدة للوقود الأحفوري، مع اصطفاف واضح إلى جانب الرئيس دونالد ترامب. وسيختبر أي ترشح لمجلس الشيوخ مدى استعدادها للبناء على إرث لاميس في ملف العملات الرقمية إلى جانب تلك الأولويات.

في الأثناء، بدأ مجتمع العملات الرقمية في وايومنغ يدفعها في هذا الاتجاه. فقد أشادت كايتلين لونغ، مؤسسة بنك كاستوديا وإحدى أبرز مهندسات التشريعات الصديقة للبلوك تشين في الولاية، بهاغيمان ووصفتها بأنها "قريبة من الناس وبسيطة"، وذلك تعليقًا على الأنباء المتداولة حول دخولها المحتمل السباق الانتخابي.

تقديم هارييت هاغيمان | المصدر: كايتلين لونغ

يُنظر إلى دعم لونغ على أنه تقديم فعلي لهاغيمان لجمهور العملات الرقمية بوصفها المرشحة المفضلة لخلافة لاميس، رغم أن الأصول الرقمية لم تتحول بعد إلى محور أساسي في خطابها السياسي.

ومع ذلك، يبدو أن سباق مجلس الشيوخ في وايومنغ لعام 2026 سيتحول إلى اختبار حاسم: هل ستسعى الولاية إلى الحفاظ على هويتها باعتبارها موطنًا لأبرز داعمي العملات الرقمية في مجلس الشيوخ، أم ستُدمج سياسة الأصول الرقمية ضمن أجندة جمهورية أوسع تعكس حقبة ترامب؟