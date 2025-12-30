Metaplanet تضيف 450 مليون دولار من مشتريات أواخر ديسمبر وتنهي 2025 بأكثر من 35 ألف بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - أضافت شركة Metaplanet المدرجة في بورصة طوكيو 4,279 بيتكوين إضافية بتكلفة استحواذ بلغت نحو 451 مليون دولار، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى 35,102 بيتكوين (بقيمة تقارب 3 مليارات دولار)، في وقت تمضي فيه الشركة قدماً في تعزيز نموذجها الهجين القائم على خزينة البيتكوين وتوليد الدخل.

وفي إفصاح قدمته يوم الثلاثاء، أعلنت الشركة أيضاً أن إيرادات نشاط توليد الدخل من البيتكوين (Bitcoin Income Generation) تجاوزت التوقعات السابقة، لترتفع إلى 8.58 مليارات ين ياباني (نحو 54 مليون دولار) خلال عام 2025.

وتعتمد إيرادات Metaplanet على استراتيجيات قائمة على عقود الخيارات، تهدف إلى تحويل حيازات البيتكوين إلى تدفقات نقدية متكررة بدلاً من الاحتفاظ بها كأصل خامد ومتقلب. وتستخدم هذه الاستراتيجيات مجموعة منفصلة من البيتكوين لبيع عقود الخيارات، وتحقيق علاوات، وإعادة تدوير الصفقات، مع الإبقاء على مخزون الشركة الأساسي طويل الأجل من البيتكوين دون مساس.

تراكم على نهج Strategy خلال 2025

شهد ذراع توليد الدخل لدى Metaplanet توسعاً سريعاً، مسجلاً معدل نمو فصلي مركب بنحو 57% منذ الربع الرابع من عام 2024، إذ ارتفعت الإيرادات من نحو 4.3 ملايين دولار في الربع الرابع من 2024 إلى ما بين 26.5 و27 مليون دولار في الربع الرابع من 2025.

استحواذ Metaplanet على 4,279 بيتكوين. المصدر: Metaplanet

وتعكس استراتيجية الشركة إلى حد كبير نهج شركة Strategy (المعروفة سابقاً باسم MicroStrategy)، التي أنهت عام 2025 بعملية شراء إضافية بلغت 1,229 بيتكوين، لتتوج عاماً مكثفاً من التراكم المتواصل.

وقد وصفت Strategy نشاطها خلال 2025 بأنه جزء من برنامج طويل الأجل يهدف إلى زيادة حيازات البيتكوين بشكل تدريجي، من خلال مزيج من إصدارات الأسهم والديون، مع ترسيخ البيتكوين كأصل الخزينة الرئيسي للشركة، في نموذج تشغيلي يعتمد على أصول وتدفقات نقدية مقومة بالبيتكوين.

ضغوط سوقية على أسهم خزائن البيتكوين

غير أن هذا التحول لا يخلو من تحديات. فقد انخفضت نسبة القيمة السوقية إلى صافي قيمة أصول البيتكوين (mNAV) لشركة Metaplanet إلى ما دون 1 في أكتوبر، ما يعني أن سهم الشركة بات يُتداول بخصم مقارنة بالقيمة الفعلية لحيازاتها من البيتكوين.

ويأتي هذا الإفصاح في ظل ضغوط أوسع تواجه شركات خزائن البيتكوين، تشمل خصومات على صافي قيمة الأصول، وضغوطاً من المؤشرات، وفي بعض الحالات مخاطر الشطب من البورصات.

وأفادت Metaplanet بأنها لا تزال تراجع تأثير نتائج نشاط توليد الدخل من البيتكوين على توقعات أرباحها المجمعة، وتعتزم تحديث توجيهاتها المستقبلية فور اكتمال هذا التقييم.