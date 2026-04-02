تحذيرات من ربع دموي للبيتكوين مع زيادة المخاطر وتراجع الزخم

تزايدت النظرة التشاؤمية تجاه البيتكوين مع دخول الربع الثاني، حيث حذّر محللون من احتمال استمرار الضغط على السوق وسط عوامل فنية واقتصادية سلبية.

حيث تراجع سعر البيتكوين مؤخرا بنحو 3% ليقترب من مستوى 66,000 دولار بعد فشله في الحفاظ على مكاسب سابقة.

يرى المحلل المعروف باسم “Mr. Wall Street” أن التوقعات قصيرة ومتوسطة المدى تحولت بالكامل إلى سلبية، بعد أن كانت تميل سابقا إلى التفاؤل على المدى القصير.

وأوضح أن الارتفاع الأخير بنسبة 27% من 60,000 إلى 76,000 دولار قد يكون مدفوع من قبل صناع السوق بهدف توفير سيولة قبل موجة هبوط أكبر.

وأشار إلى أن أي ارتفاع مؤقت قد يحدث لن يكون سوى حركة لجذب السيولة، قبل استئناف الاتجاه الهابط.

وبناء على ذلك، قام بإغلاق مراكزه الشرائية قصيرة الأجل وفتح مراكز بيع، مع توقعات بإمكانية استهداف مستويات بين 40,000 و45,000 دولار، مدعومة بوجود سيولة كبيرة أسفل الأسعار الحالية.

إلى جانب العوامل الفنية، تلعب التوترات الجيوسياسية دور مهم في زيادة المخاطر، خاصة مع احتمال تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وحدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، وهو ما ينعكس سلبا على الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

من جهة أخرى، أشار “João Wedson” إلى تراجع نشاط شبكة البيتكوين، حيث انخفضت رسوم المعاملات اليومية إلى مستويات تاريخية منخفضة، وهو مؤشر غالبا ما يرتبط بفترات تقلبات حادة.

كما حذّر من الانجراف وراء الارتفاعات المؤقتة في سوق هابط، معتبرا أن شراء الأصول أثناء صعودها في هذا السياق قد يخدم كبار المستثمرين أكثر من صغار المتداولين.

