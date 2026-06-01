بعد تراجع سعر البيتكوين: الكاتب “روبرت كيوساكي” يدعو المستثمرين للتفكير بذكاء قبل الدخول

دعا رجل الأعمال والمؤلف الشهير “روبرت كيوساكي” المستثمرين إلى التركيز على التعليم المالي والتفكير النقدي بدلا من الانسياق وراء الضجيج الإعلامي، وذلك في أعقاب التراجع الأخير الذي دفع سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى 73 ألف دولار.

وأكد مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” أن أي أصل استثماري، مهما بدا آمن، يمكن أن يتحول إلى خسارة إذا اتخذ المستثمر قراراته دون فهم أو دراسة كافية.

العقل هو أهم أصل استثماري:

وفي تصريحات حديثة، حذر “كيوساكي” من الاعتماد الأعمى على نصائح بعض المخططين الماليين الذين يعتبرون السندات الحكومية الأمريكية استثمار آمن بشكل مطلق.

وقال:

لا يوجد شيء آمن من الغباء

، مشيرا إلى أن المستثمرين يجب أن يراقبوا حركة رؤوس الأموال العالمية لفهم الاتجاهات الحقيقية في الأسواق.

وأوضح أن دول كبرى مثل اليابان والصين بدأت في تقليص حيازاتها من السندات الأمريكية والتوجه نحو الذهب والفضة المادية، معتبرا أن هذه التحركات تحمل دلالات مهمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن أعظم أصل يمتلكه أي شخص هو عقله وقدرته على التعلم والتحليل، مؤكدا أن اتخاذ القرارات الاستثمارية يجب أن يستند إلى المعرفة وليس إلى المشاعر أو التوصيات المنتشرة على وسائل التواصل.

تحذير من الشراء بدافع الحماس:

أشار “كيوساكي” أيضا إلى أن الذهب والفضة والبيتكوين يمكن أن تتسبب جميعها في خسائر للمستثمرين إذا تم شراؤها فقط بسبب الضجة الإعلامية أو الخوف من فوات الفرصة.

ورغم ذلك، لا يزال كيوساكي متفائل بشأن الأصول البديلة على المدى الطويل، حيث يرى أن التضخم العالمي يواصل تآكل القوة الشرائية للعملات التقليدية، ما قد يدفع الأصول النادرة مثل الذهب والفضة والبيتكوين والإيثيريوم إلى مستويات أعلى مستقبلا.

وفي الوقت نفسه، شدد على أنه لا يقدم نصائح استثمارية مباشرة، موضحا أنه يشارك فقط ما يستثمر فيه شخصيا والأسباب التي تدفعه لذلك.

وكشف “كيوساكي” أنه لا يمتلك حسابات تقاعد تقليدية أو استثمارات في الأسهم والسندات المدرجة في الأسواق العامة، بل يركز محفظته الاستثمارية على مجموعة محددة من الأصول تشمل الذهب والفضة والبيتكوين والإيثيريوم والنفط والماشية.

ويرى “كيوساكي” أن النجاح الاستثماري لا يعتمد على اختيار الأصل المناسب فقط، بل على امتلاك المعرفة الكافية لفهم المخاطر والفرص قبل اتخاذ أي قرار مالي.

