أكبر ثلاثة بنوك يابانية تتعاون لإطلاق عملة مستقرة مدعومة بالين بحلول 2026

زخم العملات الرقمية المستقرة مستمر وكل يوم نسمع عن تبني جديد سواء من مؤسسة أو جهة حكومية.

مؤخرا أعلنت أكبر ثلاثة بنوك في اليابان عن استعدادها لإطلاق عملة رقمية مستقرة مشتركة مدعومة بالين الياباني بحلول نهاية السنة المالية 2026، وفقا لما أوردته صحيفة “Nikkei” في تقرير نشرته يوم 9 يونيو.

ويشمل المشروع كلا من بنك “ميتسوبيشي يو إف جي” (MUFG) و”سوميتومو ميتسوي” المصرفية (SMBC) و”ميزوهو بنك”، حيث من المتوقع أن توقع المؤسسات الثلاث اتفاقية مبدئية خلال الفترة المقبلة لتسريع مراحل التطوير والتنفيذ.

وبحسب التقرير، أنشأت البنوك لجنة تنسيقية مشتركة تهدف إلى تطوير حالات الاستخدام العملية ووضع الأطر التشغيلية اللازمة لتوظيف العملة المستقرة في المعاملات المالية الواقعية.

وكانت المؤسسات الثلاث قد بدأت منذ نوفمبر 2025 تنفيذ برامج تجريبية مشتركة تحت إشراف هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA)، وذلك بهدف اختبار البنية التحتية والاستعداد لإطلاق العملة بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة التنسيقية العمل على تعزيز الاستخدام التجاري والتطبيقات العملية للعملة المستقرة، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية اليابانية واتجاهات تطور سوق الأصول الرقمية عالميا.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها واحدة من أبرز المبادرات المصرفية في اليابان لدمج العملات المستقرة ضمن النظام المالي التقليدي، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بتقنيات الأصول الرقمية والمدفوعات القائمة على البلوكشين.

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