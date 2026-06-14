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شهدت العملة الرقمية SPCX المرتبطة بالتعرض الاستثماري لشركة “SpaceX” قبل الطرح العام تراجع حاد في نشاط التداول، حيث انخفض حجم التداول اليومي للعملة بأكثر من 95% خلال الفترة الأخيرة، رغم احتفاظه بقيمة سوقية تقارب 440 مليون دولار.
ويُعد SPCX من أبرز مشاريع الأصول الحقيقية المرمّزة (RWA)، إذ يمنح المستثمرين تعرض غير مباشر لتقييم SpaceX عبر هياكل استثمارية خاصة، دون امتلاك أسهم فعلية في الشركة.
ويرى مراقبون أن الانخفاض الحاد في حجم التداول لا يعكس بالضرورة تراجع الثقة في “SpaceX”، بل قد يكون نتيجة انخفاض النشاط المضاربي وتراجع السيولة في السوق، ما يجعل عمليات البيع والشراء أكثر صعوبة ويزيد من حدة التقلبات.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحد أكبر مشاريع الأصول الحقيقية المرمّزة (RWA) يفقد 95% من حجم تداوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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