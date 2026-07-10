عودة الاهتمام بالخصوصية: عملة ZEC تتصدّر قائمة العملات الأكبر من حيث حجم التداول

تُعدّ العملة الرقمية ZEC التابعة لمشروع Zcash من أكثر العملات الرقمية نشاطا في سوق العملات الرقمية حاليا؛ إذ سجّلت أحد أكبر توسّعات حجم التداول بين العملات الرقمية الكبرى، بارتفاع يتجاوز 28% خلال 24 ساعة، بينما يستحوذ البيتكوين والإيثيريوم على معظم الأضواء الإعلامية.

عودة المتداولين:

تُظهر بيانات سوق المشتقات أن حجم تداول العملة الرقمية ZEC ارتفع بنحو 32%، متفوّقا بوضوح على تراجع حجم تداول الإيثيريوم بنحو 10% وارتفاعه في البيتكوين بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.

وبعد أسابيع من النشاط الهادئ نسبيا، تضع هذه القفزة Zcash بين أفضل العملات الرقمية أداء من حيث مشاركة السوق، ما يعكس تجدّد اهتمام المتداولين.

ولا يأتي ارتفاع الحجم من فراغ؛ فقد واصلت ZEC تعافيها الذي بدأ بعد أن دافعت بنجاح عن الدعم قرب المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، متجاوزة مستوى 500 دولار المهم نفسيا على الرسم البياني اليومي.

وتتداول العملة حاليا فوق متوسطاتها المتحركة لـ 50 و100 و200 يوم، وهو هيكل يشير عادة لظروف سوقية صعودية — وهو أمر لافت خصوصا بعد فترة من التقلب الشديد في الشبكة.

حيث توقّع كثير من المتداولين صعوبة تعافي ZEC بعد حادثة خلل التضخم التي زعزعت الثقة مؤقتا، لكن المشترين عادوا للظهور، وأعاد السوق بناء هيكله الصعودي.

كما ارتفعت الفائدة المفتوحة بأكثر من 26%، ما يشير إلى أن المتداولين يفتحون مراكز جديدة فعليا لا مجرد تدوير رأس مال فوري نحو ZEC — وهو ما يُعدّ عادة تأكيد على توقّع حركة إضافية حين يتزامن مع ارتفاع السعر والحجم معا.

فنيا، يبقى نطاق 520-550 دولار، الذي شكّل مقاومة خلال محاولات التعافي الأخيرة، العقبة التالية أمام ZEC، إذ قد يفتح اختراق واضح لهذه المنطقة الباب أمام بلوغ القمم المسجّلة في وقت سابق من الربع السابق.

مع ذلك، ينبغي التزام الحذر؛ فقد ارتفعت مؤشرات الزخم إلى مستويات مرتفعة بفعل الموجة الأخيرة، ولا يزال السعر شديد التقلب.

فتوسّعات الحجم السريعة قد تجتذب رأس مال مضاربي يتبخّر بالسرعة نفسها عند تغيّر المعنويات.

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