سعر البيتكوين يتأرجح عند 64 ألف دولار وسط تصعيد أمريكي-إيراني متجدّد

شهد سعر البيتكوين تقلب واضح خلال الساعات 24 الماضية مع تبادل موجة هجمات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران٫ إذ تكافح العملة حاليا للبقاء فوق 64 ألف دولار.

في نفس الوقت ظلّت معظم العملات الرقمية البديلة الكبرى شبه ثابتة، باستثناء ZEC وDEXE، هذه الاخيرة سجّلت قفزة كبيرة بنسبة مكونة من خانتين لتتجاوز 40 دولار.

هل يتواصل التقلب؟

كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضية مشابهة من حيث الأداء السعري، إذ تحرّكت البيتكوين أفقيا بين 62,400 و63,400 دولار، قبل أن تقفز يوم الاثنين الماضي إلى 64 ألف دولار ثم تُرفض بعنف وتهبط إلى 61,200 دولار عقب إعلان شركة “Strategy” عن أكبر عملية بيع لبيتكوين في تاريخها.

لكن خلافا لما حدث بعد عملية البيع السابقة، ارتدّت عملة البيتكوين هذه المرة على الفور تقريبا وقفزت إلى 64,600 دولار، قبل أن تُرفض مجددا وتهبط إلى 61,600 دولار مع خرق الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار منتصف الأسبوع.

تدخّل الثيران مجددا وساعدوا العملة على استعادة سعرها، حيث بلغت ذروتها أمس عند 64,700 دولار، قبل أن تعجز عن مواصلة الصعود وتتراجع إلى 63,600 دولار عقب أحدث الضربات في الشرق الأوسط.

تتداول العملة حاليا قرب 64 ألف دولار مجددا، لكن يُرجَّح تجدّد التقلبات الليلة أو غدا مع افتتاح الأسواق المالية التقليدية.

تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حاليا 1.280 تريليون دولار، بينما ارتفعت هيمنتها على العملات الرقمية البديلة إلى 56.8%.

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