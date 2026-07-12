الايثيريوم يُكمل تقاطع ذهبي أمام البيتكوين: بداية عودة الزخم؟

أكملت عملة الايثيريوم تقاطع ذهبي أمام البيتكوين على الرسم البياني قصير الأمد، إذ ارتفع المتوسط المتحرك لـ 50 فوق المتوسط المتحرك لـ 200 على الإطار الزمني الساعي، وسط ترقّب السوق لاحتمال عودة قوية للعملة.

ويأتي هذا عقب فترة تفوّق حديثة للإيثيريوم مقابل البيتكوين منذ بلوغه قاع عند 0.025 في 6 يونيو، بدعم من تدفقات صناديق جديدة ونشاط متصاعد على الشبكة، خصوصا عبر شبكة “Robinhood” الجديدة من الطبقة الثانية التي تستخدم الإيثيريوم كعملة غاز أساسية.

ويظهر هذا التفوّق في التقاطع الذهبي المتشكّل على الرسم الساعي؛ إذ ارتدّت عملة الإيثيريوم من قيعان يونيو بعد تراجع استمر أسابيع بدأ منتصف أبريل، ثم اخترق بعد فترة تماسك مستوى 0.027 (المطابق للمتوسط المتحرك اليومي لـ 50)، الذي ظلّ الإيثيريوم دونه منذ 23 أبريل.

سلّط “أليكس ثورن”، رئيس الأبحاث في “Galaxy”، الضوء على أداء الإيثيريوم مقابل البيتكوين في تغريدة له، متسائلا عن عودة الزخم.

This is a Twitter Status

حيث كان الإيثيريوم في اتجاه هابط منذ بداية 2026، بعدما استهلّ العام بتقاطع هبوطي (Death Cross) على الرسم اليومي لزوج ETH/BTC — وهي إشارة سبق أن نبّه إليها “ثورن” مطلع العام لكنها مرّت دون اهتمام يُذكر، ربما بسبب التفاؤل العام الذي ساد بداية العام.

والآن، وبعد أشهر من ضعف الأداء، يترقّب المتداولون قاع سعري على مخطط ETH/BTC، وهو أمر مهم لأن تفوّق معظم العملات البديلة كثير ما تزامن مع ارتفاع هذه النسبة، إذ يميل المتداولون لتحمّل مخاطرة أكبر حين يتفوّق الإيثيريوم على البيتكوين، والعكس صحيح.

وقد ارتدّ مؤشر القوة النسبية (RSI) عبر أطر زمنية متعددة من مناطق التشبّع البيعي إلى مستويات محايدة أو إيجابية، لكن لا يمكن تأكيد انعكاس الاتجاه بعد.

اقرأ أيضا:

من 838 دولار إلى مليون: محظوظ عملة CASHCAT

سعر البيتكوين يتأرجح عند 64 ألف دولار وسط تصعيد أمريكي-إيراني متجدّد

