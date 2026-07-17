بطاقات أم عملات مستقرة؟ شركة “فيزا” تراهن على مستقبل هجين

نشرت شركة “فيزا” وشركة التحليلات “Artemis” تقرير بحثي يوم أمس الأربعاء يسلّط الضوء على دور العملات الرقمية المستقرة في تمكين “التجارة الدقيقة” (micro-commerce) في عصر “الاقتصاد الوكيل” (agentic economy)، حيث تُطلق وكلاء الذكاء الاصطناعي المعاملات وتُتمّها باستقلالية.

يحدّد التقرير، بعنوان المدفوعات الوكيلة من الأساس، فئتين رئيسيتين للتجارة الوكيلة:

التجارة الكلية (macro-commerce)، حيث يتصرّف الوكيل نيابة عن الإنسان في معاملات بحجم استهلاكي كحجز السفر أو إدارة الاشتراكات، والتجارة الدقيقة (micro-commerce)، وهي مدفوعات متكررة دون الدولار الواحد بين الأنظمة البرمجية مقابل خدمات مثل استدعاءات API أو موارد الحوسبة.

ورغم أن قنوات البطاقات التقليدية تبقى مناسبة للتجارة الكلية، فإن الرسوم الثابتة المرتبطة بها تجعل المدفوعات الدقيقة دون الدولار غير مجدية اقتصاديا، في حين خفّضت شبكات البلوكشين الأحدث تكاليف التسوية إلى أجزاء من السنت، ما يجعل العملات الرقمية المستقرة خيار أكثر جدوى لهذا النوع من المدفوعات.

تدفّق هجين:

وفقا لشركة “فيزا”:

على الأرجح، لن يكون الأمر خيارا بين البطاقات والعملات المستقرة؛ فلكل مكانه. البطاقات مناسبة للمشتريات بالوكالة والكلية داخل شبكات التجّار الحالية، بينما تناسب العملات المستقرة المدفوعات الدقيقة الأصلية للآلات.

وتتوقّع الشركة أن تدمج التجارة الوكيلة تدفق هجين يجمع بين قنوات البطاقات والعملات المستقرة في مراحل مختلفة من المهمة الواحدة، مشيرة إلى أن هذا التقارب يحدث بالفعل، إذ بدأت بروتوكولات مرتبطة بالبطاقات — مثل “Trusted Agent Protocol” و”Agent Payments Protocol” و”Visa Intelligent Commerce” — بإضافة دعم للعملات المستقرة، بينما تدمج البروتوكولات الأصيلة في الكريبتو عناصر من البنية التقليدية.

قضية الثقة:

تظلّ الثقة تحدي رئيسي للتجارة الوكيلة، إذ تقوم التجارة التقليدية على افتراض أن إنسان هو من يُجري الشراء — شخص يملك حكم ويمكن تحميله مسؤولية قانونية ومالية.

في هذا الشأن أخبرت “فيزا”:

الأطر القانونية والتنظيمية الحالية لم تُصَغ مع وضع هذا النوع من التفويض في الاعتبار، وقد لا تتوفر بعد سوابق واضحة.

كما أن نوافذ استرداد المبالغ وقواعد الإثبات الحالية مصمّمة لتجارة بسرعة بشرية، ولا توجد حاليا طريقة راسخة لعكس المدفوعات المتنازع عليها حين تُجري سلاسل معقّدة من الوكلاء آلاف المعاملات في الساعة.

ويُذكر أن شركة “فيزا” انضمّت مؤخرا إلى “Stripe” و”Mastercard” و”BlackRock” و”Coinbase” وشركات أخرى لإطلاق مشروع عملة مستقرة جديد يحمل اسم Open USD (OUSD)، يُقاسم معظم أرباح احتياطياته مع المشاركين.

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